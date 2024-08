A Medvegyev elleni meccs az álom kategóriája Marozsánnak

Marozsán Fábián öt játszmában nyert (Fotó: Getty Images)

„Nagyon hosszú mérkőzés volt és felemás érzések vannak bennem, de annak persze nagyon örülök, hogy győztesen jöhettem le a pályáról. Nem kezdtem túl jól, de a lényeg az, hogy meg tudtam verni egy ennyire jó játékost, akitől legutóbb füvön kikaptam. Most kijött, hogy egy picit fittebb voltam nála és nagyon sok nehezítő körülmény is volt. Rengetegszer kikérte a fizióst, a végén az orvosi ápolást is, többször kiment átöltözni, mosdószüneten is volt. Próbált mindent bevetni annak érdekében, hogy ki tudjon zökkenteni a ritmusomból. Sajnos egyébként elég jól is csinálta ezt, párszor én is szóvá tettem a bírónál, hogy nem túl korrekt, ami történik. Vártam, hogy figyelmeztessék, de ebbe nem igazán állt bele a bíró és nem tudom az okát. Ma ez egy ilyen mérkőzés volt és talán a legjobb válasz ilyenkor az, hogy meg kell verni az ilyen játékosokat. Szerencsére ez ma sikerült. Talán a legjobb pillanatban tudtam a döntő játszmában brékelni őt négy-négynél, és utána sikerült kiszerválni a mérkőzést. Nagyon örülök, hogy sikerült végül megverni Medjedovicsot és boldog vagyok, hogy megint tudtam menni egy kört egy Grand Slam-tornán” – értékelt Marozsán pályafutása harmadik ötszettes meccse után, amelyekből kettőt megnyert.