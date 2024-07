Wimbledon: Marozsán párosban is elköszönt a küzdelmektől

Marozsán rendre szállította az adogatójátékait az első játszmában, ám román partnere több hibával játszott, ütései többször nem találtak pályát, mint igen, s szervajátékait sem tudta hozni az első játszmában. Tegyük hozzá, az ellenfél sem véletlenül volt a pályán, kíméletlenül kihasználta a 30 éves, nagyszebeni születésű, Wimbledonban újonc Cornea hibáit az igencsak rutinos duó. A 33 éves német Andreas Mies kétszeres Roland Garros-győztes párosban, s a 35 éves John Patrick Smith sem számít fakezű kezdőnek – két GS-tornán is negyeddöntőzött párosban hosszú karrierje során. Alig 28 perc alatt be is gyűjtötte az első játszmát a lelátón szurkoló csütörtök délben már vélhetően kevésbé szomjas ausztrál drukkerhad legnagyobb örömére Mies és Smith párosa, akik mindössze négy fogadópontot engedélyeztek ellenfelüknek.

A második játszma elejére Cornea adogatása stabilizálódott, és fogadóként is jobban teljesített a magyar, román kettős, ám miután a szett közepén mindketten elvesztették az adogatásaikat, Miesék pedig nem tették meg azt a szívességet, hogy visszaengedjék a meccsbe Marozsánékat, alig fél óra alatt a már a győzelemért adogathattak a „rutinrókák”. Miután pedig Mies villámgyorsan bevágott három ászt a végén, ezzel a második játszmát is 6:2-re nyerte a német,ausztrál páros, amely így a mérkőzést is lerendezte 57 perc alatt.

WIMBLEDON (50 millió font, füves pálya)

FÉRFI PÁROS, 1. FORDULÓ (a 32 közé jutásért)

Andreas Mies, John Patrick Smith (német, ausztrál)–Marozsán Fábián, Vlad Cornea (magyar, román) 6:2, 6:2