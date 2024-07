De Minaur visszalépett, Djokovics játék nélkül elődöntős Wimbledonban

Szerdán kora délután az ausztrál Alex De Minaur bejelentette, nem tudja vállalni a délutáni negyeddöntős mérkőzést a korábbi világelső és a tornát hétszer megnyerő Novak Djokovics ellen. A kilencedik kiemelt De Minaur csípősérülése miatt lépett vissza a találkozótól, s ezzel attól a lehetőségtől is megfosztotta magát, hogy pályafutása legjobb eredményét érje el Grand Slam tornán – a tavalyi US Openen és az idei Australian Openen is negyeddöntőbe jutott, ahogy most is, ám ennél tovább még nem jutott.

Djokovicsnak a pénteki elődöntőben az olasz Lorenzo Musetti (25.) vagy az amerikai Taylor Fritz (13.) lesz az ellenfele.