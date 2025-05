A Real Madrid két héttel meghosszabbítja Modric és Lucas Vázquez szerződését – sajtóhír

A klubvilágbajnokság június 14-től július 13-ig tart majd az Egyesült Államokban, s mivel Luka Modric és Lucas Vázquez szerződése június 30-án lejár, azokat a Real Madrid két héttel meghosszabbítja, hogy mindkét játékos ott lehessen végig a tornán – írja az As. A spanyol lap hozzáteszi, a FIFA kérte a klubokat arra, hogy egy rövid időtartamra hosszabbítsanak azokkal a futballistáikkal, akiknek a klub-vb közben lejárna a szerződése, tehát más csapatoknál is várható hasonló lépés.

Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a királyi gárda két említett labdarúgója nem maradhat a következő idényben is az együttesnél, de a cikk hozzáteszi, Lucas Vázquez esetében erre kisebb az esély. A jobbhátvéd július 1-jén tölti be a 34. életévét, és ugyan még a kora nem lenne akkora probléma, így is nagy kérdés, lesz-e számára hely a csapatban a 2025–2026-os idényben. Egyrészt Dani Carvajal felépülése a tervek szerint halad – október elején az elülső keresztszalagja, a külső oldalszalagja és a popliteus izma (a térd hátsó izma) szakadt el –, és ősszel visszatérhet, emellett minden jel arra mutat, hogy Trent Alexander-Arnold nyáron érkezik a Liverpooltól, így a saját nevelésű futballista létszám felettivé válna.

Modricnál nagyobb a sansz a maradásra, azonban a középpályára is lehet érkező a nyáron, ugyanis valószínűsíthető, hogy Martín Zubimendit szerződteti a madridi klub a Real Sociedadtól, így a horvát klasszis hátrébb szorulna a sorban. Sajtóhírek szerint a 39 éves vb-ezüst- és bronzérmes játékosnak egyrészt el kellene fogadni ezt a szerepet, illetve a várhatóan kevesebb játékpercet, másrészt valamekkora fizetéscsökkentésbe is bele kellene mennie. Az As hozzáteszi, Modric szeretne maradni még egy évet, vagyis nem kizárt, hogy sikerül megegyezniük a feleknek.