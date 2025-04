Valverde: Nem sokat gondolkodtam, néha elkezdek kételkedni magamban, de most csak lőttem

„Vinicius góljának érvénytelenítése automatikus volt, de az fura volt, hogy a VAR nem ellenőrizte a Bellingham elleni büntetőt, a játékvezető sem ment ki ellenőrizni” – értékelt a játékvezető ténykedése kapcsán Carlo Ancelotti. A Real Madrid vezetőedzője a győzelem után már a következő feladatra koncentrál. „Szerdán még jön egy bajnoki, aztán van idők felkészülni a Spanyol Kupa döntőjére. Ez a győzelem önbizalmat ad nekünk. A szurkolók hozzánk hasonlóan bíznak abban, hogy elérhetünk valamit az idényben.”

„Fede volt a kulcsjátékos, a csapat jól játszott, bár az első félidőben kicsit lassabbak voltunk, de a másodikban minden szempontból jól játszottunk. Győzelemmel akartunk javítani a kiesés után. Vinícius Júnior rendkívüli játékos, fantasztikus a hozzáállása. Kifárasztotta a védőket, lőtt, előkészített, meghatározó volt, mindig. Olyan felállást alakítottam ki, hogy Dani Ceballos és Luka Modric együtt nagyobb kontrolt biztosítson.” – vélte Ancelotti.

„Őrületes volt, nagyon boldog és büszke vagyok az egész csapatra és hálás vagyok a szurkolóknak, nagyra értékeljük a támogatásukat. Ők akkor is ott vannak, amikor nem minden úgy alakul, ahogy szeretnénk. Tudtuk, hogy nehéz lesz továbblépni a kiesés után, de örülünk a győzelemnek. Nem sokat gondolkodtam, néha annyira sokat gondolkodom, hogy elkezdek kételkedni magamban. Ezúttal nem gondolkodtam, hanem lőttem. Nagyon magabiztosnak érzem magam.” – mondta a győztes gólt szerző Fede Valverde.

Az idénybeli kilencedik találat jegyző játékos a további menetrendről így nyilatkozott: „Először a Getaféra gondolunk, küzdünk a spanyol bajnoki címért, izgatottak és magabiztosak vagyunk a győzelmet illetően. Aztán jön a Barcelona elleni döntő, de napról napra, és meccsről meccsre kell haladnunk.”

Novak Djokovics is a helyszínen nézte a vasárnap esti meccset, a szerb teniszező így reagált Valverde góljára.

Carlo Ancelotti korábban azt mondta, hogy ha nincs 72 óra a két meccs között, akkor a Real Madrid nem lép pályára. Az Athletic Bilbao a madridi találkozót követően szerdán a Las Palmas ellen lép pályára. Ernesto Valverdét, az Athletic Bilbao vezetőedzőjét arról kérdezték, ő is tervez hasonló lépéseket. „El tudják képzelni? Úgy gondolják, hogy én meghozhatok ilyen döntéseket?” – viccelődött Valverde, majd hozzátette – A 72 órás határidőt szinte soha nem tartják be. Az a probléma, hogy sokszor lehetséges lenne másik napra ütemezni a mérkőzést. A prioritásnak a sportnak kell lennie. Miért játszunk szerdán, amikor csütörtökön is lehetne? Akkor hét nap alatt játszanánk három meccset és nem hat nap alatt, ez egyszerű józan ész. A Betis hétfőn játszik, az ő esetükben ez lehetséges.”

„Próbáltuk tartani az eredményt, az első félidőben nem voltak gondjaink, de a másodikban amikor kinyíltunk, nagyon veszélyes támadásokat vezettek. Nem tudtunk fölszabadítani a gól előtt, ez fájó, de megtettünk mindent.” – értékelt Valverde.

SPANYOL LA LIGA

32. FORDULÓ

Real Madrid–Athletic Bilbao 1–0 (Valverde 90+3.)

Villarreal–Real Sociedad 2–2 (Yeremy Pino 7., Ayoze Pérez 60., ill. Mikel Oyarzabal (19., 49. – az elsőt 11-esből)

Sevilla–Alavés 1–1 (Peque 12., ill. Kike García 45+2.)

Real Valladolid–Osasuna 2−3 (Raúl Moro 49., Sylla 66. – 11-esből, ill. Budimir 9., 60. – a másodikat 11-esből, Rubén García 34.)

HÉTFŐ

21.00: Girona–Real Betis (Tv: Spíler2)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Espanyol–Getafe 1–0 (Kumbulla 39.)

Kiállítva: Uche (Getafe, 60.)

Barcelona–Celta Vigo 4–3 (F. Torres 12., Olmo 64., Raphinha 68., 90+8. – a másodikat 11-esből, ill. Borja Iglesias 15., 52., 62.)

Rayo Vallecano–Valencia 1–1 (César Tárrega 45. – öngól, ill. Sadiq 75.)

Mallorca–Leganés 0–0

Las Palmas–Atlético Madrid 1–0 (Munoz 90+5.)