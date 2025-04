Kiakadtak a Barcánál Mbappé enyhe büntetése miatt

Nem nyugszanak a kedélyek a Real Madrid sztárjának, Kylian Mbappénak az Alavés elleni bajnokin Antonio Blancóval szemben elkövetett, azonnali piros lappal szankcionált szabálytalansága után. Az olajat legutóbb az öntötte a tűzre, hogy a spanyol szövetség csupán egymeccses eltiltással „honorálta” a brutális megmozdulást – a reakció természetesen az ősi riválistól, az FC Barcelonától érkezett.

Az üggyel kapcsolatban a gránátvörös-kékektől ezúttal Rafa Yuste, a katalán egyesület sportért felelős elnökhelyettese szólalt meg, a klubvezető a RAC1 rádióadónak adott interjújában fogalmazott meg erőteljes kritikát a szövetség határozatával szemben – írja a tekintélyes madridi sportlap, a Marca.

„Ez egyszerűen abszurd. Egy ilyen sokkoló szabálytalanságért, amely súlyos sérülést okozhatott volna az ellenfélnek, az egymeccses eltiltás nyilvánvalóan aránytalan” – mondta Yuste, aki szerint fegyelmi eszközökkel is meg kell akadályozni a hasonló eseteket, mert azok rossz fényt vetnek a labdarúgásra.

A Barca-alelnök szerint csapata számára is tanulsággal szolgált a fegyelmi bizottság határozata. „Ez csak megerősít bennünket abban a meggyőződésünkben, hogy el kell kerülnünk azt, hogy az ehhez hasonló döntésektől függjön a sorsunk” – fogalmazott eléggé csípősen a tisztviselő, aki az interjúban kitért a csapat dortmundi BL-mérkőzésére is.

„Igazi sárga pokol fogadott bennünket, és ilyenkor bizony felmegy az ember pulzusa. Szenvedtünk, mert nagyon akartuk a továbbjutást, és a szenvedés benne van a Barcelona DNS-ében. De ez egy győztes mentalitású csapat, Hansi Flick stábjában és a fiúkban is megvan az ambíció, a vágy és a csillapíthatatlan éhség a trófeákra. A vereség nyilván senkinek sem tetszik, a játékosok is önkritikusak voltak, ők is tisztában vannak vele, hogy nem életük meccsét játszották. Nekem tetszik ez a hozzáállás, mert azt mutatja, hogy a csapat trófeákat akar nyerni” – jelentette ki Yuste.