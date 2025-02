La Liga: Nikitscher bemutatkozott, a Valladolid nagy verést kapott a Villarreal vendégeként

A Nikitscher Tamás érkezését a hét közepén bejelentő Real Valladolid a Villarreal otthonába látogatott abban a reményben, hogy legalább egy pontot elhoz a „sárga tengeralattjáró” otthonából. A magyar játékos a kispadon foglalt helyet. A találkozón azonban semmi esélye sem volt a forduló előtt is utolsó helyen álló Valladolidnak: a hazaiak az első félidő hajrájában szerezték meg a vezetést, majd a szünet után újabb négy gólt szereztek, a vendégek a 94. percben csak kozmetikázni tudtak az eredményen. A Villarreal 5–1-es győzelmet aratott, és megerősítette ötödik helyét a tabellán.

Nikitscher 3–0-s hazai vezetés után, a 71. percben lépett pályára: akadt néhány óvatos, de pontos átadása, valamint a Villarreal térfelén volt egy szép szerelése.

A délutáni mérkőzésen a Sevilla gól nélküli döntetlenre végzett a Getafe otthonában.

Az első esti mérkőzésen az Atlético Madrid egy kimondottan nehéz meccsen 2–0-ra győzte le a Mallorcát. A találkozó nagy részében a madridiak voltak fölényben, és az első félidőben több gólt is szerezhettek volna, de végül csak egyszer találtak a kapuba, Samuel Lino a 26. percben volt eredményes. A fordulás után azonban megváltozott a meccs képe, a Mallorca felbátorodott, és közel járt az egyenlítéshez is. Újabb gólt azonban csak az Atlético szerzett a már kitámadó Mallorca ellen: a 94. percben Antoine Griezmann egy parádés átemeléssel állította be a 2–0-s végeredményét. Győzelmével a madridiak megerősítették második helyüket a tabellán az éllovas Real Madrid mögött.

SPANYOL LA LIGA

22. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Getafe–Sevilla 0–0

Villarreal–Real Valladolid 5–1 (A. Pérez 42., Gueye 64., Comesana 70., Barry 86., D. Suárez 90+1., ill. Amallah 90+4.)

Atlético Madrid–Mallorca 2–0 (Lino 26., Griezmann 90+3.)

Később

21.00: Espanyol–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Leganés–Rayo Vallecano 0–1 (Pathé Ciss 78.)

VASÁRNAP

14.00: Barcelona–Alavés (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

16.15: Valencia–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

18.30: Osasuna–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

21.00: Betis–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

HÉTFŐ

21.00: Girona–Las Palmas (Tv: Spíler2)