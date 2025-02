Batalla büntetőt védett a 101. és a 105. percben is, nyert a Vallecano

Nagyon nehéz helyzetben hozta a Leganés és a Rayo Vallecano az újságírókat, akiknek össze kell foglalniuk a két csapat bajnokijának első 45 percét. Maradjunk annyiban, a megjelent játékosok finoman szólva sem szolgálták ki a megjelent nézőket…

A hazaiak a kétszeres válogatott Óscar Rodrígueztől és a spanyol és (!) marokkói válogatott Munir El-Haddaditól várták a gólokat, a vendégek a házi gólkirályukban, a La Liga mostani idényében négy gólig jutó Jorge de Frutosban bíztak.

A ráadásban történt valami említésre méltó is: a hazaiak középső védője, Sergio González leállt szerelést igazítani, így lemaradt emberéről, Randy Ntekáról, akit ellökött a 16-os előtt, és ezért – jogosan – piros lapot kapott.

A fordulás után jobban csipkedték magukat a csapatok, de igazán nagy helyzetig csak Nketa jutott, lövését blokkolta a csereként beálló Jorge Sáenz.

Sok helyzetet nem hozott a második félidő sem, de kihasználta előnyét a Rayo, igaz, Pathé Ciss góljához kellett az is, hogy egy szöglet után nyílt napot tartson a teljes hazai védelem.

Négyszer szabálytalankodott az egész mérkőzésen a hazai csapot, a piros mellett egy sárga lapot is kapva…

Ám itt minden belépőnek súlya volt: a ráadásban a vendégek rutinos védője, Florian Lejeune összehozott egy büntetőt, Miguel de la Fuente lövését ugyan védte Augusto Batalla, de közelről a kapuba lőtte a kipattanót Valentin Rosier – aki De La Fuente lövése előtt belépett a 16-osra.

Meg kellett ismételni így a tizenegyest, amelyet ismét Miguel de la Fuente vállalt el, most a másik sarkot vette célba... de Augusto Batalla ezt a lövést is elérte! A védői most jobban figyeltek, így a 105. percben csak le lehetett fújni a mérkőzést.

SPANYOL LA LIGA

22. FORDULÓ

Leganés–Rayo Vallecano 0–1 (Pathé Ciss 78.)

Kiállítva: Sergio González (Leganés, 45+2.)

SZOMBAT

14.00: Getafe–Sevilla (Tv: Spíler2)

16.15: Villarreal–Valladolid (Tv: Spíler2)

18.30: Atlético Madrid–Mallorca (Tv: Spíler2)

21.00: Espanyol–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

VASÁRNAP

14.00: Barcelona–Alavés (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

16.15: Valencia–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

18.30: Osasuna–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

21.00: Betis–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

HÉTFŐ

21.00: Girona–Las Palmas (Tv: Spíler2)