A Real Sociedadból érkezhet Toni Kroos pótlása a Real Madridhoz – sajtóhír

A Real Madrid a nyáron feltétlenül szeretné megerősíteni középpályáját, és erre az egyik legfőbb kiszemelt a Real Sociedad 15-szörös spanyol válogatott középpályása, Martín Zubimendi. Mint ismert, a madridiak nagy generációjából a középpályások közül már csak Luka Modric tagja a keretnek, miután Casemiro távozása után ezen a nyáron Toni Kroos jelentette be, hogy visszavonul az aktív labdarúgástól. A lassan negyvenedik évét is betöltő horvát játékos az egyetlen igazán kreatív, váratlan húzásra képes középpályás, aki Carlo Ancelotti vezetőedző rendelkezésére áll, ezért is lenne nagyon fontos a Real Madridnak, hogy minél előbb találjon egy hozzá hasonló profilú játékost.

Az As úgy jellemzi Zubimendit, mint aki Xabi Alonsóhoz és az aranylabdás Rodrihoz hasonlóan tud fazont szabni a csapat játékának, s arra is tökéletesen alkalmas, hogy a Kroos távozásával keletkezett űrt betöltse.

Zubimendi iránt nemcsak Madridból, hanem a Premier League-ből is érdeklődnek: a Liverpool már tavaly vitte volna, továbbá a bukdácsoló Manchester City menedzsere, Pep Guardiola a sérült Rodri ideális helyettesét látja a spanyol középpályásban. A Real Madrid előnyére válhat ugyanakkor, hogy a klub híresen jó kapcsolatot ápol a Real Sociedaddal, amellyel az elmúlt években már több üzletet is kötött: így például nagyban a két klub baráti viszonyának köszönhetően Takefuso Kubo és Martín Ödegaard kölcsönbe került Madridból San Sebastiánba, míg Asier Illaramendi és Álvaro Odriozola a Real Sociedadból szerződött a Real Madridhoz.

A 25 éves Zubimendi szerződése eredetileg 2027-ben járna le a Real Sociedadnál, a kivásárlási ára 60 millió euró. A leigazolása azért is tűnik jó ötletnek, mert tökéletesen beleillik a Real Madrid újkori játékospolitikájába, amelyben a világsztárok szerződtetése mellett a fejlődőképes spanyol játékosok szerződtetése is kiemelt fontosságú.