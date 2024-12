A Real Madrid legendája szerint most egy felindultabb Carlo Ancelottira van szükség

Az 55 éves Predrag Mijatovics – aki az 1998-as Bajnokok Ligája-döntőben a győztes találatot szerezte a Juventus ellen, majd később a klub sportigazgatójaként is tevékenykedett – a Cadena Ser rádióállomás vendége volt, itt beszélt a Real Madrid jelenlegi helyzetéről: „Egy mentálisan törékeny csapatot látok. A legnagyobb problémája éppen az, ami tavaly a legfőbb erényének számított: a mentális erő, amellyel a csapat rendelkezett. A játékosok kiváló képességűek, de a csapat nagyon sebezhető mentálisan minden egyes alkalommal, amikor gólt kap. A korábbi években, amikor sok meccset sikerült megfordítani, ez nem fordult elő. Ez pedig inkább mentális, mint szakmai probléma” – idézte a Marca a Real Madrid korábbi klasszisát.

Mijatovics azt is elmondta, a negatív irányba történő elmozdulás magyarázható azzal is, hogy a Real Madrid minden lehetséges trófeát megnyert az előző években: „Ez a csapat kevésbé éhes a sikerre, mivel mindent megnyert már, amit csak lehetett. Ez ebben az értelemben azt jelenti, hogy elkényelmesedtek, márpedig a kényelmesség a futball egyik legfőbb problémája, amely megsemmisít.”

A folytatásban Carlo Ancelotti vezetőedző szerepéről is beszélt, s ezen a ponton hangsúlyozta, az olasznak változtatnia kell, máskülönben nagyon nehéz helyzetbe hozza csapatát: „Az érzésem az, hogy mindenkinek a kedvében akar járni. Úgy vélem, hogy egy konfliktus vagy egy felindulás a csapat hasznára válhatna.”

„Ancelotti egy pacifista, ezt mindenki tudja róla, azonban most egy olyan Ancelottira lenne szükség, aki felindult is tud lenni, aki elküld valakit a… – így a folytatásban Mijatovics. – Egy évvel ezelőtt még működtek a dolgok, de most már a Madridnak valami másra van szüksége. Nem azt akarom mondani, hogy edzőt kell váltani, Ancelottinak azonban muszáj változtatnia valamit.”

A műsor második felében Kylian Mbappé került a középpontba: „Nagy nyomás alatt álló, szorongó játékos, aki szeretne fontos dolgokat tenni annak érdekében, hogy megmutassa, hogy egy szupersztár. Meg kell nyugodnia, és nem lenne rossz, ha néhány meccsen a kispadon maradna, s megnézné, onnan milyen a hangulat. Neki kell megszoknia az elvárásokat a Real Madridnál, nem pedig a Real Madridnak kell alkalmazkodnia hozzá” – zárta gondolatait.