Sörloth és Griezmann is betalált, az Atlético fordított a Leganés ellen

A szokott remek hangulat előzte meg az Atlético Madrid hazai összecsapását, még akkor is, ha a Leganés elleni bajnokin egy teljes szektor üresen maradt a Metropolitanóban, mivel a Real Madrid elleni városi derbin a szurkolók déli kapu mögötti radikális csoportja, a Frente Atlético megdobálta Thibaut Courtois kapust. Emiatt akkor félbe is kellett szakítani a mérkőzést, a klubot pedig három meccsre szóló szektorbezárással büntették.

A stadionba azonban így is csaknem 60 ezer néző látogatott ki, és meglepve tapasztalta, hogy hiába rohamozott az első percektől kezdve Diego Simeone együttese, mégis teljesen váratlanul a Leganés szerzett vezetést: a 34. percben a kameruni Yvan Neyou kapott egy labdát a jobb szélen, és nem gondolkodott sokat, hatalmas erővel a rövid felsőbe bombázott. Jan Oblak hiába vetődött, nem védhette az irgalmatlan erejű lövést. 0–1

A szünetig ki is tartott a vendégek előnye, de látva az Atlético mezőnyfölényét, csak idő kérdése volt az egyenlítés. A 69. percben pedig be is talált az Atleti, Alexander Sörloth a kapunak háttal állva, bravúros technikai mozdulattal, sarokkal egyenlítette ki a találkozó állását. 1–1

A gól után is maradt lendületben az Atlético, amely a 81. percben a vezetést is átvette: a gólt ezúttal Antoine Griezmann szerezte, miután az ötösre berobbanva becsúszva megelőzte a kapujából nem túl jó ütemben kimozduló Marko Dmitrovicsot. 2–1

A hajrára aztán majdnem kapott egy nagy esélyt a Leganés: a 87. percben Griezmann páros lábbal rácsúszott ellenfele lábára, a játékvezető pedig elsőre azonnal kiállította a francia játékost – aki egyébként részben vétlen volt az esetnél, hiszen elcsúszott, ezért követte el a szabálytalanságot. Az esetet videózták, és végül a piros lap helyet csak sárgát kapott az Atlético klasszisa.

A Leganés ezután már nem tudott komoly nyomást gyakorolni az Atléticóra, amely tartotta előnyét – dacára annak, hogy a játékvezető nyolc percet is hosszabbított, de még a 100. percben is játszottak a csapatok... És ennek azért volt jelentősége, mert az Atlético ekkor szerezte meg harmadik gólját is a meccsen: Julian Álvarez erőszakosságának köszönhetően a labda Sörlothhoz pattant, aki két lépésről megszerezte saját maga második, csapata harmadik találatát a meccsen. 3–1

SPANYOL LA LIGA

10. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Atlético Madrid–Leganés 3–1 (Sörloth 69., 90+10., Griezmann 81., ill. Neyou 34.)

Mallorca–Rayo Vallecano 1–0 (Muriqi 76.)

18.30: Villarreal–Getafe (Tv: Spíler2)

21.00: Barcelona–Sevilla (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

HÉTFŐN

21.00: Valencia–Las Palmas (Tv: Spíler2)

SZOMBATON

Celta Vigo–Real Madrid 1–2 (Swedberg 51., ill. K. Mbappé 20., Vinícius 66.)

Athletic Bilbao–Espanyol 4–1 (Vivian 6., I. Williams 28., 30., Berenguer 55., ill. Tejero 90+2.)

Osasuna–Real Betis 1–2 (Torro 59., ill. Vitor Roque 7., Chimy 73.)

Girona–Real Sociedad 0–1 (Oyarzabal 44.)

PÉNTEKEN

Alavés–Valladolid 2–3 (T. Martínez 6., K. García 90+7. ill. Sylla 17. –11-esből, Amallah 72. – 11-esből, Anuar 76.)