Luis Enrique odaszúrt Xavinak a dokumentumfilmjében

Luis Enrique játékosként 1996 és 2004 között állt az FC Barcelona alkalmazásában, majd edzőként 2014 és 2017 között szolgálta a klubot – egyebek mellett bajnokságot és Bajnokok Ligáját is nyert a csapattal. Jelenleg már a Paris Saint-Germain vezetőedzője, az előző idényben pedig mostani együttesével épp a Xavi vezette Barcelonát búcsúztatta a BL negyeddöntőjében. Véleményét ezt követően mondta el Xavi taktikájáról, és mint kiderült, nem volt éppen jó véleménnyel róla.

„A Barcelona nem domináns csapat, nem tud védekezni. Ha ez a mi korunkban történt volna, akkor nemcsak kritika éri, hanem sokkal rosszabb lett volna. Aki Xavi pártján áll, Johan (Cruyff) és Pep (Guardiola) után a harmadik legjobb edzőnek nevezné, de ha valaki pártatlan elemző, akkor úgy beszélne róla, mintha az Eibar edzője lenne. Ter Stegen rekordot döntött a 24 hosszú labdájával a meccsen. Velem a Barcelona a saját DNS-ének megfelelő stílusban futballozott, Xavi alatt viszont nem” – hangzott el egyebek mellett Luis Enrique dokumentumfilmjében.

De szóba került az is, hogy a Barcelona a 2022–2023-as idény előtt is megkereste a szakembert, aki azonban frappáns választ adott Joan Laporta klubelnök felvetésére: „A Barcelona megkeresett engem a 2022–2023-as idényben, de aztán megkérdeztem tőlük: »ha Xavi megnyeri a bajnokságot és a Király-kupát, akkor is leváltanátok őt?« Erre aztán már nem is válaszoltak.”