Kylian Mbappé tudja, mi a dolga a szombati el Clásicón

– Hogy látja, van esélyese a szombati rangadónak?

– Fogadni nem mernék, de a Barcelona most nagyon jó. Ugyanakkor számolni kell azzal is, hogy Madridban lesz a mérkőzés, és a Realnak kevés lehetőség is elég ahhoz, hogy gólt szerezzen. Az utolsó tíz percben olyasmire képesek, amire mások nem. Én is szenvedtem emiatt sokszor az Atléticóval. Sokan mondják, hogy ez csak szerencse, de ha ennyiszer nyersz így, akkor ott már felesleges szerencséről beszélni. Annak oka van.

– A két csapat sztárja közül kit tart jobb futballistának: Lamine Yamalt vagy Vinícius Júniort?

– Ha csak a tehetséget és a játékstílust nézzük, akkor Yamal a jobb. Vinícius viszont tapasztaltabb, és egyelőre sokkal több trófeát nyert a Real Madriddal. Ő most ott van a világ három legjobb csatára között, de ha a tehetséget és a kort nézem, akkor Lamine Yamalt mondanám. Ha rajtam múlna, mind a ketten a csapatomban játszanának, kitenném őket a két szélre, az ellenfél pedig imádkozhatna. Olyan lenne, mint amikor Lionel Messi és Neymar együtt játszott.

– Viníciust jobbnak tartja, mint Kylian Mbappét?

– Ami megvan az egyikben, hiányzik a másikból. De Mbappénak meg kellene próbálnia alkalmazkodnia a Real Madrid játékához. Egyelőre nem annyira veszélyes, mint a PSG-ben volt. Az ellenfeleknek, így a Barcelonának is elsősorban Viníciusra kell figyelnie, ő az, aki bármikor képes problémát okozni, és egy villanással eldönteni a mérkőzést.