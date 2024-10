Káros szenvedélyéről is beszélt az FC Barcelona új kapusa, súlyos kritikát kapott

Szczesny elmondása szerint többen is nagy hatással voltak rá Barcelonába érkezését követően, így például Lamine Yamal vagy Raphinha is. Leginkább azonban Pau Cubarsí képességein lepődött meg: „Amikor élőben nézel egy meccset, az nagyon különbözik attól, mint amikor a tévében tekinted meg – idézte az El Mundo Deportivo a lengyel kapust. – Amikor a stadionból nézed a meccset, akkor láthatod igazán, hogyan teljesítenek a játékosok. Engem leginkább Cubarsí nyűgözött le. Miután láttam őt a tévében, akkor azt vártam tőle, hogy egy modern típusú védő lesz, azaz aki elegánsan bánik a labdával de nem olyan kemény. Amikor viszont élőben látod, akkor kiderül számodra, hogy egyáltalán nem puha védő és nagyon jó döntéseket hoz.”

Folytatva fiatal hátvéd dicséretét, Szczesny úgy fogalmazott, már nagyon várja a pillanatot, amikor egy csapatban szerepelhet vele: „Természetesen jól bánik a labdával is, mert a technikai képességei nagyon magas szinten vannak, de a védekező képességei is nagyon-nagyon jók. Már alig várom, hogy összeállhassak vele, mert nagyon lenyűgözött” – fogalmazott.

Az interjúban aztán egy kevésbé kellemes téma is szóba került, mégpedig a tapasztalt kapus káros szenvedélye. Szczesny már korábban is több alkalommal beismerte, hogy dohányzik, és ezen nem is hajlandó változtatni. Újságírói kérdésre válaszolva a mostani beszélgetés alkalmával is kitért erre a témára: „Vannak dolgok a magánéletemben, amelyeken nem változtatok. Senkinek semmi dolga azzal, ha dohányzom. Szerintem ez nincs hatással a pályán mutatott teljesítményemre, ráadásul kétszer olyan keményen dolgozom. De gyerekek előtt soha nem gyújtok rá, mert nem akarok nekik rossz példát mutatni. Egész életemben ilyen voltam, ezek a dolgok egyszerűen senkire nem tartoznak. Azt akarom, hogy kapusként ítéljenek meg, és ne az olyan történetek alapján, amelyek igazából senkit nem érdekelnek” – szögezte le.

Szczesny szavaira nem sokkal később máris reagált az egyik legismertebb spanyol televíziós szakkommentátor, Lobo Carrasco, aki ráadásképp 1978 és 1989 között szintén szerepelt a katalán egyesületben. „Még jó, hogy nem akarja nyilvánosságra hozni... – ironizált a Spanyolországban csípős megjegyzéseiről is ismert Carrasco, aki mondandója folytatásában súlyos kritikákkal illette Szczesnyt, amiért ilyen nyíltan beszélt káros szenvedélyéről. – Tudnia kell, hogy hol tart a szakma és a sport szintje. Meg kell őrizned az imázst, aztán otthon azt csinálsz, amit akarsz. Számomra ez egy módja annak, hogy lassú öngyilkosságot kövess el. Olyasmit csinál, amit soha nem lenne szabad, ezért nem állhat ki a nyilvánosság elé azzal, hogy ez egy személyes dolog. Persze, tudom, hogy személyes, de akkor is borzalmas dolog” – fogalmazott.

Carrasco konkrét példát is felhozott, miért tartja veszélyesnek a kapus bagatel hozzáállását. Johan Cruyff esetére emlékeztetett, aki köztudottan nagy dohányos volt, és már nincs az élők sorában: „Johann Cruyff fejben gyenge volt ebben a tekintetben és talán harminc évet is veszített az életéből.”

A Barcelona új kapusa egyébként bár soha nem űzött titkot abból, hogy cigarettázik, korábban már származott ebből problémája: az egyik legismertebb ilyen incidense volt, amikor 2015-ben még az Arsenal kapusaként az öltözőben kezdett el dohányozni, azt követően, hogy csapata 2–0-s vereséget szenvedett a Southampton ellen. Akkor 25 ezer eurós pénzbírságot kapott meggondolatlan cselekedetéért.