Zsinórban harmadszor ikszelt a Rayo Vallecano

Gyors góllal kezdett az előző két meccsén döntetlen elérő Rayo – amelyben az augusztus végén igazolt volt Real Madrid-játékos, James Rodríguez először lépett pályára kezdőként –, egy labdavesztés után Sergio Camello csinálta meg magának a helyzetet, majd a kapuba is gurított. A folytatásban is a hazaiak támadójátéka rejtett több veszélyt, a vendégek egy nagyobb helyzetig jutottak el, amikor Adriá Altimira szerzett labdát az ellenfél tizenhatosánál, majd kevéssel lőtt a bal kapufa mellé.

Egy centimétereken múló lesgóllal és jó lövésekkel indította a második félidőt a hazai csapat, de az idegenben még nyeretlen Leganés egyenlített: Valentin Rosier pontos bepassza után Juan Cruz varrta fel a labdát a bal felsőbe. Aztán Sergio González fejesével majdnem fordítottak is a vendégek, ám Augusto Batalla nagyot védett, de a másik oldalon a volt újpesti kapus, Marko Dmitrovics is fontos hárításokat mutatott be. A hajrá kevesebb helyzetet hozott, gólt pedig egyet sem. 1–1

SPANYOL LA LIGA

8. FORDULÓ

Rayo Vallecano–Leganés 1–1 (Camello 8., ill. J. Cruz 55.)

Később

18.30: Real Sociedad–Valencia (Tv: Spíler2)

21.00: Osasuna–Barcelona (Tv: Spíler2)

Korábban

Getafe–Alavés 2–0 (Arambarri 42., Milla 57.)

Vasárnap

14.00: Celta Vigo–Girona (Tv: Spíler2)

16.15: Athletic Bilbao–Sevilla (Tv: Spíler2)

18.30: Real Betis–Espanyol (Tv: Spíler2)

21.00: Atlético Madrid–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

Hétfő

21.00: Villarreal–Las Palmas (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Real Valladolid–Mallorca 1–2 (I. Sánchez 90+4., ill. Larin 59., Valery 83.)