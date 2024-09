Századik meccsén játszhat a Barcelonában Robert Lewandowski

A 2024–2025-ös idény első igazán nagy tesztje vár a Barcelonára. Hans-Dieter Flick vezetőedző együttese vasárnap a Gironához megy, s van miért visszavágnia. Az előző évadban a Girona oda-vissza 4–2-re verte meg a Barcelonát, egyik meccsen sem volt esélye a győzelemre a katalán óriásnak. A Barcelona nagyszerűen kezdte az idényt, sorozatban négyszer nyert a ligában, a Girona pedig éppen a válogatott szünetre egyenesedett ki. A kisebbik katalán csapat egy-egy döntetlen és vereség után kétszer nyert egymás után, a jelek szerint minden adva van a szórakoztató összecsapáshoz.

Robert Lewandowski ráadásul mérföldkőhöz ért, századik mérkőzését játszhatja a Barcelonában. A 36 esztendős támadó 2022 nyarán érkezett a Bayern Münchentől, azóta 99 mérkőzésen 63 gólt szerzett és 18 gólpasszt adott. Első idényében rögtön gólkirály lett a La Ligában, és minden jel arra utal, most is harcban lesz a Pichici-díjért. Négy forduló után négy gólnál tart, rendesen megszórta már a spanyol csapatok nagy részét, a Girona kapujába is kétszer betalált, ám még nem volt győztes csapat tagja ellene. Háromszor lépett pályára, egy döntetlent és két vereséget számlál, így azonfelül, hogy a 2023−2024-es szezonban kétszer is nyert a katalán kiscsapat, a lengyel támadót az is motiválhatja, hogy először múlják felül vele az előző évad meglepetésegyüttesét.

„Ha a meccs nagy részében védekezünk kell, elképesztően nehéz pillanatok várnak ránk, de ha győzni akarunk, nincs mese, nekünk kell többet birtokolnunk a labdát – idézte Míchelt, a Girona vezetőedzőjét a Mundo Deportivo. – Nem néztem meg az előző idény két Barcelona elleni meccsét, ez a csapat teljesen más, de hiszek benne, hogy ismét le tudjuk győzni világhírű ellenfelünket.”

SPANYOL LA LIGA

5. FORDULÓ

14.00: Celta Vigo–Valladolid (Tv: Spíler2)

16.15: Girona–Barcelona (Tv: Spíler2)

18.30: Las Palmas–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

21.00: Atlético Madrid–Valencia (Tv: Spíler2)