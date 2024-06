La Liga: Mi vagyunk a világ legjobb klubja, negyvennyolc BL-címünk van – Joan Laporta

Joan Laporta, a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (La Liga) szereplő FC Barcelona elnöke szerdán a klub egyik hivatalos felületének adott interjút, amelyben beszélt a mögöttünk hagyott idény nehézségeiről, de többször optimista hangot is megütött. Egyebek mellett kijelentette, hogy a Barca a legjobb klub a világon, hiszen – valamennyi sorozatot figyelembe véve – az egyletnek 48 Bajnokok Ligája-győzelme is van. Továbbá gazdasági és sportszakmai fejlődést is ígért, s örömmel vette tudomásul a Negreira-ügy pozitív fordulatait.

„A Barca márkanév erős” – kezdte az interjúban a katalán klub első embere, külön is kiemelve a női futballcsapat és a férfi kézilabdázóik idei Bajnokok Ligája-győzelmét. Ezen a ponton pedig még tovább ment, s egy furcsa megközelítést alkalmazva kijelentette: „Mi vagyunk a világ legjobb klubja. Negyvennyolc Bajnokok Ligája-győzelmünk is van.” Laporta a klub gazdasági állapotát illetően is tudott jó híreket mondani a szurkolóknak: „A lehető legrövidebb időn belül – a tulajdonosi modell kockáztatása nélkül – fogjuk megtisztítani a klubot. Amíg én vagyok az elnök, addig a Barcelona mindig a pártoló tagoké lesz. Nem improvizáltunk, megmentettük az egyesületet, elindultunk egy úton a sivatagon keresztül és már látjuk ennek a végét. Nagyon sok erőfeszítés, bátor és merész döntések után büszkén mondhatom, hogy a klub pozitív működési eredményeket mutathat majd fel.” A műsor hátralévő részében a sportvezető nemcsak gazdasági, hanem sportszakmai fejlődést is ígért, és úgy fogalmazott, hogy az új vezetőedző, a német Hansi Flick kinevezésével a sikerek is jönni fognak. Egyben megköszönte a távozó Xavi munkásságát, s méltatta a szurkolókat, akik az előző idényben 42 ezres átlagnézőszámot produkáltak a csapat ideiglenes otthonában, az Olimpiai Stadionban. A lassan lecsengő Negreira-ügyről is beszélt, s azt mondta, hogy alaptalan támadásoknak voltak kitéve, de végül szavai szerint bebizonyosodott az igazuk: „A klub volt a leginkább érdekelt abban, hogy a végsőkig kivizsgálják az ügyet, mert a presztízs és az imázs forgott kockán. Már akkor megpróbáltak elítélni bennünket, mielőtt kimondták volna az ítéletet, ám most látható, hogy nem történt semmi. Meg tudtuk fékezni a támadásokat, mert egységesek voltunk és összezártunk, hogy megmutassuk, a Barcelona nem mocskolódik be” – fogalmazott Laporta.