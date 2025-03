Megizzadt, de négy közé jutott a Fino Kaposvár

A címvédő kaposváriak 2–0-s előnyük birtokában, hazai pályán joggal készültek a négy közé jutásra, azonban nem kalkuláltak azzal, hogy a fiatal kecskeméti csikócsapat még egyáltalán nem tekintette lefutottnak a párharcot. A vendéglátók bizony alaposan bealudtak a kezdésbe, 7:3-as kecskeméti előnynél kezdtek éledezni, de sehogy sem sikerült ledolgozni a hátrányt, ami a játszma végén már nyolcpontosra duzzadt.

Ébresztőnek viszont jót tett az első felvonás, mert a másodikban nagyot fordult a kocka: az elejétől kezdve koncentráltan játszott a hazai csapat, és nagyon gyorsan elhúzott, hogy aztán végig vezetve tíz pontot verjen riválisára és kiegyenlítse a szettarányt.

A meccs érdemi része igazából akkor kezdődött: a harmadik játszma igazi drámát hozott (33:31), amelynek a végén a nagyobb rutin diadalmaskodott, de a „Hírös város” fiai sem vallottak szégyent, akiknek négyszer is szettlabdájuk volt. A negyedik játszmában 11:11-ig tartották magukat, ott viszont valami elpattant, a kaposváriak innentől gyakorlatilag ellenállás nélkül meneteltek, és a férfi mezőnyben elsőként jutottak be az elődöntőbe, de a kecskemétiek is emelt fővel folytathatják a küzdelmeket az alsóházban. A meccs legeredményesebb játékosa a vendégek a 19 éves átlója, Varga Péter lett 25 ponttal, míg a hazaiaknál Hubicska Patrik 23-ig jutott.

A somogyi példát szombaton az alapszakasz- és Magyar Kupa-győztes MÁV Előre Foxconn, vasárnap pedig a kupadöntős GreenPlan-VRCK követheti, az viszont biztos, hogy a MAFC és a Prestige Fitness Pénzügyőr csak a jövő héten zárja le párharcát. Ahogyan a Vasas Óbuda–Kaposvár és az MBH-Békéscsaba–Fatum Nyíregyháza női elődöntő is – függetlenül a szombati, illetve vasárnapi meccsek eredményétől – elhúzódik legalább a következő hét végéig.

FÉRFI RÖPLABDA EXTRALIGA

NEGYEDDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

FINO KAPOSVÁR–KECSKEMÉTI RC 3:1 (–18, 15, 31, 17)

Kaposvár, 350 néző. V: Sík, Tillmann

FINO: Bögöly 7, BOLDIZSÁR 14, Magyar 2, HUBICSKA 23, NOVOSZELOV 12, Kalmár 4. Csere: Jorge Feliciano (liberó), Iván 1, Djordjevic 11. Edző: Szlobodan Prakljacsics

KECSKEMÉT: Török S. 3, Farkas P. 8, Kiss B. 2, VARGA P. 25, MINEMURA 19, Gacs 6. Csere: Bogdán, Török Zs. (liberók), Mócza, Kocsis. Edző: Deák Márk

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:3, 3:7, 7:9, 8:12, 13:18, 15:22, 16:24. 2. játszma: 5:2, 10:5, 17:8, 18:13, 21:15. 3. játszma: 2:4, 6:5, 7:9, 10:11, 13:12, 16:14, 19:15, 22:23, 23:24, 27:26, 29:30. 4. játszma: 3:1, 8:4, 11:11, 16:12, 18:15, 24:16

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–0 a Kaposvár javára

MESTERMÉRLEG

Szlobodan Prakljacsics: – Számítottunk rá, hogy kemény mérkőzés vár ránk, mert a kecskemétieknek nem volt veszítenivalója. Azt is tudtam, hogy ha ránk tudják erőltetni a játékukat, akkor bajban lehetünk. Két játszmában ezt sikerült is megvalósítaniuk, de annak ellenére, hogy a második számú feladónk betegsége miatt gyakorlatilag ezen a héten nem tudtunk rendesen edzeni, végül sikerült kiharcolni a győzelmet. Most pár nap pihenés következik, és érdeklődéssel várjuk, ki lesz majd az ellenfelünk április 11-én.

Deák Márk: – Ezt a küzdést vártam az elejétől kezdve, de az első két meccsen nem hitték el a fiúk, hogy igenis lehet keresnivalónk. Most viszont nagyon jól kezdtünk és jól is ment a játék, de sajnos voltak olyan kulcshelyzetek, amiket elhibáztunk. Főleg a harmadik játszmára gondolok, ahol négy szettlabdánk is volt, de így ki lehet kapni, úgyhogy dicséret illeti a csapatot.