Zoran Kedacic lett a kaposvári férfi röplabdások új főnöke

Az előző idényben bajnoki ezüstérmes somogyi klub kedden, sajtótájékoztatón mutatta be a 41 éves szakembert, aki a 2022 óta a szlovén válogatott másodedzőjeként is dolgozik, s aki a nemzeti csapattal 2022-ben világbajnoki negyedik, 2023-ban Európa-bajnoki bronzérmes volt, míg a tavalyi, párizsi olimpiát az ötödik helyen zárta. Kedacic vezetőedzőként a többi között a szlovén ACH Volley Ljubljana, illetve az osztrák Aich/Dob együtteseit is irányította, s amellett, hogy kétszeres szlovén bajnok, 2017-ben a Közép-európai Ligát is megnyerte előbbi csapattal.

„A Magyar Kupában és a bajnokságban a döntőbe jutás a cél, és a nemzetközi színtéren idén is megméretjük magunkat: csapatunk a következő szezonban a Challenge Kupában indul. A sorsolás még nem ismert, de szeretnénk ebben a versenysorozatban is bizonyítani” – emelte ki Bögöly Gyula, a sportegyesület elnökségi tagja. A Challenge Kupa a harmadik számú európai kupasorozat, amelynek sorsolását július 15-én rendezik majd.

Vig Attila, a csapat ügyvezetője három új magyar játékos csatlakozását jelentette be: a somogyiakhoz igazol az egykori válogatott játékos, Dávid Csanád, aki Romániából tér haza, a kaposvári utánpótlásból pedig felkerül a felnőttekhez Kránitz Dénes center és Finta Dániel ütő. Geiger András, a sportegyesület elnökségi tagja elmondta: a vezetőség folyamatosan egyeztetett az elmúlt időszakban az új vezetőedzővel a külföldi játékosok szerződtetéséről, így feladóátló poszton érkezik a csapathoz Matej Smidl Csehországból és Alin Ion Romániából. Centerposzton két légióssal erősít a Fino Kaposvár: az argentin Franco Medina Nagybányáról jön, valamint az orosz felmenőkkel rendelkező amerikai Maxim Grigoriev az Egyesült Államok egyetemi bajnokságból érkezik.

A 20-szoros bajnok kaposváriak azt már korábban bejelentették, hogy a tavalyi keretből Bögöly Gábor, Magyar Bálint, Hubicska Patrik, Laczó Bálint, Csordás Bertalan, Kiss Bálint, a brazil Bruno Feliciano és az orosz Sztyepan Novoszelov marad. A felkészülési időszakot augusztus 8-án kezdi majd a csapat, a cél pedig, hogy az október eleji szezonkezdésre mindenki százszázalékos formába kerüljön.

Kedacic elődje, a szerb Slobodan Prakljacic májusban közös megegyezéssel távozott a vezetőedzői posztról. Irányításával három szezon alatt két bajnoki címet és egy Magyar Kupát nyertek a somogyiak.