Házon belül oldja meg a Vasas az Extraliga negyeddöntőjét

Az alapszakaszt veretlenül nyerő Vasas szakvezetése úgy döntött, hogy megspórol egy balatonfüredi (és gyaníthatóan a „kicsiknek” két békéscsabai) utazást, ezért első választóként saját fiókcsapatukat nevezték meg, így gyakorlatilag házon belül, a Folyondár utcában rendezik le a párharcot.

A második helyezett MBH-Békéscsaba így a pont nélkül az utolsó helyen záró, korábban szebb napokat is látó, de ebben az idényben az utánpótlásra koncentráló balatonfüredi Szent Benedek Röplabda Akadémia mellett tette le a voksát, míg a harmadik Fatum Nyíregyháza a tavalyi negyedik MÁV Előre Foxconn és az akkor ezüstérmes Kaposvári NRC közül az előbbi mellett döntött, megadva a lehetőséget a visszavágásra a tavalyi, 2:0-s vezetésről elveszített negyeddöntőért és az utolsó meccset megelőző „dartsos viccért”, aminek köszönhetően azóta sem túl barátságos a két klub viszonya.

Az alapszakaszt remekül kezdő, de a végére némileg gödörbe kerülő UTE-nak így az éppen fordított utat bejáró, tavalyi ezüstérmes Kaposvár jutott, s bár a párharcot a lilák kezdik pályaelőnyben, a szakemberek inkább a KNRC-t tartják esélyesebbnek, amely a Magyar Kupa elődöntőjének első mérkőzésén a békéscsabaiakat is legyőzte.

A versenynaptár szerint a párharcok első mérkőzéseit már a jövő héten csütörtökön, azaz február 13-án lejátsszák, a további dátumok: február 18., 23., és amennyiben szükséges, 28. és március 5, Persze ettől el is lehet térni (ami már csak azért is indokolt, mert a Vasas Óbuda éppen 18-án játssza CEV-kupa negyeddöntőjének visszavágóját), de az biztos, hogy a Magyar Kupa március 9-i döntője előtt ezt a negyeddöntőt be kell fejezni.

A NEGYEDDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA

(zárójelben az alapszakaszban elért helyezés)

Vasas Óbuda (1.)–Vasas SC (7.)

MBH-Békéscsaba (2.)–Szent Benedek RA (9.)

Fatum Nyíregyháza (3.)–MÁV Előre Foxconn (6.)

Újpesti TE (4.)–Kaposvári NRC (5.)