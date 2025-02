Először jutottak kupadöntőbe a kaposvári lányok

Az elődöntő két visszavágója egy időben kezdődött, de előbb a legutóbbi három kiírást megnyerő fővárosiak ünnepelhettek, pedig a Nyíregyháza szépen tartotta magát: az első szettben 21:21 is volt, míg a másodikban négy szettlabdát is hárítottak, de aztán az ötödik a Vasas döntőbe jutását eredményezte, s a tét nélküli harmadik felvonást már simán nyerték.

Sokkal nagyobb izgalmak voltak Békéscsabán, ahol az idegenbeli 3:1-es vereséget követően a hazaiak legfeljebb egy szettet veszíthettek. Ez a második felvonásban jött el, s ettől kezdve pengeélen táncolt a Tóth Gábor csapata, amely azonban a végjátékokban rendre jobbnak bizonyult a kaposváriaknál, így következett a mindent eldöntő aranyjátszma. A csabaiak 6:3-ra is elhúztak, de a térfélcserénél már csak egy pont volt a különbség. A vendégek 9:9 után vették át a vezetést – még liberójuk, Nagy-Hegyesi Réka is feliratkozott a pontszerzők közé –, s ezt követően már csak egyetlen pontot engedélyeztek vendéglátójuknak. A kaposvári lányok tavaly a bajnoki döntőbe jutottak be, idén pedig – a klub története során először – kupadöntőt játszhatnak.

RÖPLABDA MAGYAR KUPA, NŐK. ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

VASAS ÓBUDA–FATUM NYÍREGYHÁZA 3:0 (21, 26, 16)

Folyondár utca, 210 néző. V: Kiss Z., Mezőffy Zs.

VASAS ÓBUDA: TÖRÖK 8, Abdülazimova 5, Leite 2, SILLAH 14, Papp 4, BANNISTER 17. Csere: Szalai, Juhár (liberók), Fekete F. 2, Glemboczki 7, Tóth S., Erőss. Edző: Janisz Athanaszopulosz

FATUM: Zaborowska 4, ANTIVERO 14, Lászlop 4, Calkins 10, Skoric 10, Pintér 6. Csere: Tóth F. (liberó), Földi, Szabó L., Nyikolajeva 2, Tolnai. Edző: Adrian Chylinski

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 3:1, 4:4, 10:7, 11:11, 13:15, 17:17, 20:19, 21:21. 2. játszma: 1:5, 7:6, 10:13, 13:13, 13:17, 17:17, 17:19, 21:20, 24:23. 3. játszma: 1:2, 7:5, 9:9, 11:12, 18:13, 20:15, 23:16

MESTERMÉRLEG

Janisz Athanaszopulosz: – Se taktikailag, se technikailag nem most voltunk a legjobbak, ugyanakkor hatalmas gratuláció a lányoknak, akik tíz nap alatt négy nagyon fontos és nehéz meccset játszottak. Sára, Zóri és Neneh is beteg volt ez idő alatt, nem tudtuk mindig a legjobb edzésmunkát végezni, Nyíregyházán például délelőtt egy ütőnk volt és azt sem tudtuk, hogy fogunk pályára lépni. Ezeket a dolgokat a külső szemlélők nem látják, de a lányok minden nap keményen dolgoznak, harcolnak és így érnek el ilyen eredményeket. Mióta itt vagyok, ez a kilencedik döntőnk, ami hatalmas eredmény, mert a csúcsra eljutni egy dolog, ott maradni sokkal nehezebb, mert mindenki téged szeretne letaszítani.

Adrian Chylinski: – Az első két szett rendben volt, a harmadik már kevésbé, ott nem a megbeszélt taktika szerint játszottunk. Tudtuk, hogy mit játszanak, de elrontottunk néhány könnyű labdát védekezésben. Összességében jól játszottunk, és szoros szetteket vívtunk. Szerettem volna mindenkinek lehetőséget adni, és mostantól a rájátszásra koncentrálunk.

Továbbjutott: a Vasas Óbuda kettős győzelemmel (6:1)



MBH-BÉKÉSCSABA–KAPOSVÁRI NRC 3:1 (20, –22, 21, 21), aranyjátszma: 10:15

Békéscsaba, 850 néző. V: Szabó P., Jámbor

BÉKÉSCSABA: Hurst 5, Kiss E. 5, KOCIC 37, DÉKÁNY 17, Mayer 9, Koseková 2. Csere: Kertész (liberó), Németh L. 1, Caraballo 9. Edző: Tóth Gábor

KNRC: Kotormán 1, FAYAD 25, Silva de Mello 13, TOSICS 20, PEZELJ 16, Szerényi 4. Csere: Nagy-Hegyesi 1 (liberó), Cvetanova, Godó 2. Edző: Vincent Lacombe

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:2, 9:3, 12:5, 13:10, 17:11, 21:18, 23:20. 2. játszma: 0:1, 4:3, 7:10, 9:14, 11:18, 16:20, 21:23. 3. játszma: 0:1, 10:2, 13:8, 15:14, 20:16, 24:19. 4. játszma: 1:3, 6:4, 10:6, 11:11, 13:16, 21:18, 21:21. Aranyjátszma: 1:2, 6:3, 8:7, 10:11

MESTERMÉRLEG

Tóth Gábor: – Ez az első meccsen múlt, nem az aranyszetten. Óriási tanulság abból a szempontból, hogy tényleg nagyon minimális különbségek vannak. Ott talán kicsit elkényelmesedtünk, mert addig jól megoldottuk a nehéz helyzeteket és azt gondoltuk, hogy valahogy ott is sikerülni fog, de az élet nem ilyen. Ezen a meccsen is megvoltak a lehetőségeink 9:9-nél, fel volt emelve a labda, egyes blokkok voltak, de az ellenfélnek ott volt 2-3 jó védekezése és ezzel náluk maradt a lélektani előny. Nagyon sajnálom, nehéz szavakat találni, de csütörtökön kezdődik a rájátszás, és holnap is felkel a nap, nekünk meg mennünk kell tovább. Meg fogunk tenni mindent a bronzéremért Miskolcon!

Vincent Lacombe: – Az utolsó 15 perc jelentette a különbséget, mert előtte már elvesztettünk egy meccset. Gratulálok a lányoknak, sosem adták fel, bíztak magukban, de gratulálok a Békéscsabának is, nagyon nehéz volt megoldást találni rájuk. Végül az döntött, hogy megőriztük az önbizalmunkat, hittünk a sikerben, és szerencsére nem kapcsoltunk túl későn.

Továbbjutott: a Kaposvári NRC aranyjátszmában (5:4)

NB I Extraliga, férfiak

GreenPlan-VRCK–Kecskeméti RC 2:3 (–21, 19, 18, –14, –16)

Vidux-Szegedi RSE–Pénzügyőr SE 0:3 (–20, –22, –19)

Az állás: 1. Kaposvár 56 pont (19 mérkőzés), 2. MÁV Előre 49 (17), 3. MAFC 43 (19), 4. Kazincbarcika 37 (19), 5. Pénzügyőr 31 (19), 6. Debrecen 29 (19), 7. Kecskemét 26 (18), 8. TFSE 21 (19), 9. Dág 19 (18), 10. Miskolc 16 (19), 11. Szeged 9 (19), 12. Dunaújváros 0 (19)