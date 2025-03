Női röplabda Extraliga: nem tudott visszavágni a Kaposvár a Vasasnak

CSAK A CSERÉK KÖZÖTT kapott helyet a hazai Vasas amerikai ásza, Taylor Bannister, akin már a keddi balázsfalvai CEV-kupa-mérkőzésen is érezhető volt, hogy nincs teljesen rendben. Az átlót a saját nevelésű Erőss Mirtill helyettesítette, míg brazil feladójuk, Carolina Leite helyén Tóth Sára lépett pályára a Kaposvár elleni Extraliga-elődöntőben. Ennek köszönhetően az első játszma igencsak fordulatosra sikerült, a végjátékban Janisz Athanaszopulosznak kétszer is időt kellett kérnie, és pályára küldte az addig nélkülözött két légiósát is, a vendégek azonban ezt követően is hárítottak két szettlabdát, azonban a harmadiknál Szerényi Gréta a hálóba nyitott. A következő két játszmát viszont nagyon simán nyerte meg a Vasas, s a meccslabdát stílszerűen Erőss blokkjával értékesítették a piros-kékek.

NŐI RÖPLABDA EXTRALIGA

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

VASAS ÓBUDA–KAPOSVÁRI NRC 3:0 (23, 16, 15)

Folyondár utca, 157 néző. V: Jámbor, Mezőffy

VASAS: Tóth S. 2, SILLAH 18, PAPP O. 9, ERŐSS 14, Török 7, Abdülazimova 6. Csere: Juhár (liberó), Bannister, Leite, Fekete F. 1, Kiss L. Edző: Janisz Athanaszopulosz

KNRC: Pezelj 8, Szerényi 4, Kotormán 1, FAYAD 17, Jovanovics 2, Tosics 9. Csere: Nagy-Hegyesi (liberó), Godó 1, Grabovska, Horváth L. 1. Edző: Vincent Lacombe

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:0, 3:5, 7:6, 9:9, 13:10, 15:11, 17:15, 20:15, 22:21, 24:21. 2. játszma: 4:0, 10:1, 15:3, 17:10, 20:14, 23:16. 3. játszma: 0:1, 5:2, 9:3, 10:7, 16:9, 20:11, 24:13

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Vasas Óbuda javára

MESTERMÉRLEG

Janisz Athanaszopulosz: – Nem találom a szavakat, ezek a lányok mindig meg tudnak lepni, az esetek 95 százalékában pozitívan… Romániából hazaérve három játékosunknak is 39 fokos láza volt, közülük volt, akit most, a meccsen láttunk azóta először. Ez jelenleg a Vasas, soha, semmilyen körülmények között nem adjuk fel, mindig van, aki elő tud lépni, így vagyunk mi tizenöten. Ami nem öl meg bennünket, az erősebbé tesz, elismerésem a játékosaimnak, különösen azoknak a fiataloknak, akik remek teljesítménnyel járultak hozzá a győzelemhez.

Vincent Lacombe: – Ez nagyon kevés volt tőlünk, nem is tettük próbára a Vasast. Ez egy elődöntő, ahol nem elfogadható ennyit mutatni, pénteken teljesen más arcunkat kell mutatnunk!