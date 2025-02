Csak a Kaposvár nyert idegenben, az Extraliga negyeddöntőjének 1. mérkőzésein

Egetverő dolog nem történt a női Extraliga negyeddöntőjének első mérkőzésein, kisebb meglepetések azonban előfordultak.

Például, hogy az alapszakaszban második Békéscsaba hazai pályán szettet veszít a pont nélkül sereghajtó Szent Benedek RA-val szemben, de azért tegyük hozzá, hogy a viharsarkiak vezetőedzője nem számíthatott két kezdőjátékosára, liga legeredményesebb pontgyárosára, Nina Kocicra, illetve a center Kiss Emesére sem, akiket két fiatal tehetség, Németh Luca és Mikus Nina pótolt, kifejezetten jó játékkal meghálálva a bizalmat.

A Folyondár utcai házirangadón is eleinte a fiataloké volt a főszerep, akik 4:0-val kezdték a „nagy” Vasas elleni meccset és végül 20 pontig jutottak az első játszmában, de aztán persze helyre állt a világ rendje és a fiókcsapat végül háromszettes vereséggel távozott.

A MÁV Előre Nyíregyházán harcolta ki a döntő játszmát, A kétszettes hátrány ledolgozása azonban túl sok energiát vett ki belőlük, így az ötödik szettet a hazaiak már nagyon simán nyerték. Ettől függetlenül, ennek a két csapatnak nagyon hasonló a játékereje, s ahogyan egy éve, most sem lefutott a párharc, még bármi előfordulhat.

Ahogyan az UTE és a Kaposvár esetében is, habár a kupadöntőbe jutást követően – hiába az újpesti pályaelőny – már a somogyiak számítanak a csata esélyesének, s ezt megerősítendő, hatalmas csatában, de idegenben megnyerték az első találkozót.

Folytatás a jövő kedden, kivétel a Vasasnak, amely már a CEV-kupa negyeddöntőjének jövő heti visszavágójára készül.

RÖPLABDA EXTRALIGA, NŐK. NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

MBH-BÉKÉSCSABA–SZENT BENEDEK RA 3:1 (17, 21, –23, 17)

Békéscsaba, 635 néző. V: Tillmann, Halász E.

BÉKÉSCSABA: Hurst 12, Mikus 7, NÉMETH L. 26, Dékány 5, MAYER 19, Koseková 4. Csere: Kertész, Liker (liberók), CARABALLO 12. Edző: Tóth Gábor

SZBRA: Kobaidze 12, Szabó K. 5, FRANCO 19, Glibic 8, Szakály 8, Susic 4. Csere: Nagy E. (liberó), Kacitadze. Edző: Tomás Varga

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 3:1, 3:3, 7:3, 7:8, 13:8, 14:11, 17:12, 20:13, 24:16. 2. játszma: 3:1, 4:7, 7:7, 8:10, 11:12, 14:13, 17:14, 19:18, 23:20. 3. játszma: 0:2, 5:4, 6:7, 9:8, 9:10, 14:11, 17:13, 19:18, 23:20. 4. játszma: 4:2, 7:4, 9:10, 16:12, 20:14, 24:15

MESTERMÉRLEG

Tóth Gábor: – Felforgatott csapattal álltunk fel, vannak apróbb sérüléseink, de ez megint remek alkalom a fiataloknak, hogy bizonyítsanak; minél több játékpercet kapnak, annál többek leszünk mi is. Az első két szettel elégedett voltam, aztán kicsit belealudtunk a meccsbe, ami megengedhetetlen. Nyilván nem könnyű érzelmileg túllépni a kupaelődöntőn, de meg kell tennünk, újabb feladatok és célok vannak előttünk, amiket teljesíteni kell. Nem számítottam könnyebb mérkőzésre, az lepett meg, hogy az attitűd hagyott némi kívánnivalót maga után, de ilyen a sport, ezzel együtt is igyekezni fogunk a továbbjutás felé.

Tomás Varga: – Az első két szett a nyitásfogadásról szólt, ebben a csabaiak jobbak voltak, tapasztaltabbak is, ők vitték ezeket a szetteket. Utána megnyugodtunk, a harmadikban végeztük a dolgunkat a pályán, kihasználtuk az ellenfél hibáit és úgy fejeztük be a támadásainkat. A negyedikben harcoltunk, ám a tapasztalat sokat segített a hazaiakon. Ezek nagyon fontos meccsek nekünk, sokat tanulunk, fiatal a gárda, úgyhogy örülök, hogy jó meccset játszottunk, bíztam is benne, hogy így lesz. Voltak hosszú labdamenetek, volt modern röplabda mindkét csapat játékában, a közönség is biztosan jól szórakozott. Folytatjuk a munkát, minden meccsbe bele fogunk adni mindent.

Az egyik fél három győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Békéscsaba javára

FATUM NYÍREGYHÁZA–MÁV ELŐRE FOXCONN 3:2 (22, 20, –23, –24, 8)

Nyíregyháza, 400 néző. V: Jámbor, Barabás

FATUM: Antivero 5, Lászlop 5, CALKINS 18, SKORIC 19, Pintér 8, Zaborowska. Csere: Tóth F. (liberó), NYIKOLAJEVA 12, Kump 1, Földi, Pampuch 2. Edző: Adrian Chylinski

MÁV ELŐRE: MARKOVIC 30, Andersson 4, Maiorano 14, Pallag 9, OROSZ 12, Michalewicz 2. Csere: Kovács E. (liberó), Szabó L., Abdul-Rahim. Edző: Kaszap Tamás

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 3:4, 8:5, 9:10, 13:12, 15:15, 18:15, 19:18, 22:18, 23:21. 2. játszma: 3:1, 5:6, 7:11, 12:13, 13:17, 23:19. 3. játszma: 1:3, 8:4, 11:8, 13:12, 14:14, 18:16, 19:19, 21:20, 22:23. 4. játszma: 2:3, 5:4, 9:5, 9:10, 12:10, 12:13, 15:13, 16:17, 18:20, 21:21, 24:23. 5. játszma: 2:0, 3:4, 12:5, 14:7

MESTERMÉRLEG

Adrian Chylinski: – Egy nagyon jó csapatot győztünk ma le. Az első két szett rendben volt, jól játszottunk, majd a folytatásban több volt a hiba, de nyomtunk végig, és sikerült megnyerni a találkozót. Most szusszanunk egyet, és készülünk a második találkozóra, ahol szintén szeretnénk győzni!

Kaszap Tamás: – Jól álltunk bele a mérkőzésbe, ugyan volt egy-két momentum, amikor nem tudtunk koncentrálni, de alapvetően meg volt az agresszivitás és az akarat. Sajnos a második és az ötödik játszmában volt egy állás, amibe beleragadtunk és azt a hátrányt már nem tudtuk visszahozni. De nincs baj, dolgozunk tovább, hosszú párharcot terveztünk.

Az egyik fél három győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Nyíregyháza javára

ÚJPESTI TE–KAPOSVÁRI NRC 1:3 (–22, 21, –20, –27)

Szilágyi utca, 220 néző. V: Horváth M., Mezőffy Zs.

UTE: BAGYINKA 7, Whitney 9, Ambrosio, FINÉ MARTÍNEZ 30, Tarin 4, Canak 10. Csere: Dömsödi, Jámbor (liberók), Grafort, Märcz, Jelinkova 3, Zólyomi 1, Csereklye. Edző: Alper Erdogus

KNRC: PEZELJ 23, Szerényi 5, Kotormán 1, Fayad 11, SILVA DE MELLO 16, TOSICS 22. Csere: Nagy-Hegyesi (liberó), Cvetanova 1, Godó. Edző: Vincent Lacombe

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:3, 9:5, 11:9, 13:16, 16:17, 17:20, 21:23. 2. játszma: 0:5, 4:7, 7:9, 8:15, 13:16, 16:18, 21:19, 21:21. 3. játszma: 3:2, 4:8, 5:10, 9:11, 10:15, 14:16, 17:21, 19:24. 4. játszma: 3:5, 7:7, 9:8, 9:12, 14:13, 15:16, 17:19, 19:20, 20:23, 23:24, 26:25

Az egyik fél három győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Kaposvár javára

VASAS ÓBUDA–VASAS SC 3:0 (20, 16, 13)

Folyondár utca, 110 néző. V: Bátkai-Katona, Szarka

VASAS ÓBUDA: Leite 1, SILLAH 18, Fekete F. 6, BANNISTER 10, Glemboczki 5, Abdülazimova 1. Csere: Szalai, Juhár (liberók), Török 2, Papp 6, Tóth S., ERŐSS 7, Kiss L. Edző: Janisz Athanaszopulosz

VASAS SC: Botyánszki 5, ZSOMBÓK A. 8, Olcsváry, Sinka 5, Rieder 6, Engin. Csere: Balogh E., Stankovics (liberók), Kiss N., Zsombók E. 5, Mihálszki 3, Szemler. Edző: Kőnig Gábor

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:4, 7:7, 8:10, 12:11, 18:12, 19:15, 21:18, 24:19. 2. játszma: 3:4, 11:5, 15:8, 16:11, 20:12, 23:16. 3. játszma: 1:3, 7:4, 9:7, 14:8, 18:10, 24:12

MESTERMÉRLEG

Janisz Athanaszopulosz: – Ugyan nyertünk, de egyáltalán nem vagyok elégedett a csapatom teljesítményével. Ha a Radom ellen szeretnénk, hogy legyen esélyünk, ennél sokkal jobban és agresszívabban kell játszanunk, mert nagyon sok volt a ki nem kényszerített hibánk. Remélem, ezt a lányok is realizálják, és ennek megfelelően fognak edzeni a keddig hátra lévő napokban.

Kőnig Gábor: – Furcsa meccs volt ez, és azt hiszem, az összes többi is az lesz. Voltak nagyon jó és kevésbé jó dolgaink, de egy ilyen szintű ellenféllel szemben ez benne van. A jövőre nézve mindenképpen hasznos volt ez a mérkőzés, s örülök, hogy remek hangulatban játszhattunk.

Az egyik fél három győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Vasas Óbuda javára

NB I Extraliga, férfiak

Dunaújvárosi KSE–Vidux-Szegedi RSE 0:3 (–17, –23, –19)

Az állás: 1. Kaposvár 56 pont (19 mérkőzés), 2. MÁV Előre 52 (18), 3. MAFC 43 (19), 4. Kazincbarcika 37 (19), 5. Pénzügyőr 31 (19), 6. Debrecen 29 (19), 7. Kecskemét 26 (18), 8. TFSE 21 (19), 9. Dág 19 (19), 10. Miskolc 16 (19), 11. Szeged 12 (20), 12. Dunaújváros 0 (20)