Idegenben nyert rangadót a Békéscsaba

Utóbbiak Székesfehérváron léptek pályára, a MÁV Előre ellen, amellyel a legutóbbi bajnokság bronzmeccsén alaposan megszenvedtek. Most is játszottak két szoros szettet, de ezeket rendre a vendég csabaiak nyerték. Egy játszmát azonban így is be tudtak húzni a vendéglátók. A címvédő Vasas Óbuda viszont a szerdai Bajnokok Ligája-győzelem után nagyon simán győzött a tavalyi ezüstérmes kaposváriak otthonában.



RÖPLABDA

EXTRALIGA, NŐK

MÁV ELŐRE FOXCONN–MBH-BÉKÉSCSABA 1:3 (–22, 18, –14, –23)

Székesfehérvár, 118 néző. V: Kiss Z., Selega

MÁV ELŐRE: Tóth J. 7, Andersson 10, Maiorano 12, Pallag 12, OROSZ 14, Michalewicz 8. Csere: Kovács E. (liberó), Szabó L. 1, Tóth-Bodovics, Spándli. Edző: Kaszap Tamás

BÉKÉSCSABA: Hurst 4, Kiss E. 4, KOCIC 20, DÉKÁNY 17, MAYER 14, Koseková 4. Csere: Kertész (liberó), Caraballo 7, Németh L. Edző: Tóth Gábor

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 3:1, 4:8. 9:10, 11:14, 14:15, 16:20, 19:21, 21:24. 2. játszma: 6:1, 10:3, 11:6, 16:6, 16:13, 20:14, 22:15, 24:18. 3. játszma: 2:4, 3:7, 4:12, 10:13, 11:20, 14:23. 4. játszma: 3:2, 4:5, 9:6, 12:10, 13:15, 15:20, 21:21, 23:23

MESTERMÉRLEG

Kaszap Tamás: – Harcos mérkőzés volt, tetszett a játékosaim hozzáállása. Sajnos az elmúlt néhány hét felkészülés szempontjából nem úgy alakult, ahogy terveztük, viszont megtettek mindent a lányok. Kijöttek olyan hibák, amiken rengeteget kell dolgoznunk. A túloldalon is egy harcos csapat állt, és a döntő pillanatokban jobb volt.

Tóth Gábor: – Megvan a három pont, ami nagyon fontos a folytatásra nézve, ám nem vagyok maradéktalanul elégedett, különösképpen azért nem, mert az edzés képe teljesen mást mutatott, mint amit most pályára sikerült vinni. Rengeteg lehetőségünk volt a negyedik szett magabiztosabb lezárására, de nem jött össze, mert finoman fogalmazva nem voltunk fegyelmezettek támadásban. Az is igaz, hogy a MÁV Előrével mindig szoros meccseket játszottunk és ez sem volt kivétel, ám most is győztesen hagytuk el a pályát és ez a legfontosabb.



KAPOSVÁRI NRC–VASAS ÓBUDA 0:3 (–15, –18, –19)

Folyondár utca, 427 néző. V: Szarka, Bátkai-Katona

KNRC: Pezelj 8, Szerényi 2, Kotormán, FAYAD 15, Horváth L. 4, Godó 6. Csere: Nagy-Hegyesi (liberó), Cvetanova, Jovanovics 1. Edző: Vincent Lacombe

VASAS ÓBUDA: Glemboczki 8, Papp 5, BANNISTER 19, SILLAH 9, ABDULAZIMOVA 12, Leite. Csere: Szalai (liberó), Fekete F. 1, Tóth S., Erőss 3, Török 2, Kiss L. 1. Edző: Janisz Athanaszopulosz

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:7, 4:8, 8:15, 11:20, 15:23. 2. játszma: 2:8, 5:9, 9:16, 13:17, 15:21, 16:24. 3. játszma: 0:5, 5:7, 7:12, 10:14, 15:18, 19:22

MESTERMÉRLEG

Vincent Lacombe: – Kijött a meccsen a két csapat közti különbség, de ebből nem kell messzemenő következtetést levonnunk. Nekünk most folytatnunk kell a munkát, mert még nehéz mérkőzések várnak ránk az alapszakaszban, a rájátszásban már teljesen más arcunkat kell mutatnunk.

Janisz Athanaszopulosz: – Fontos győzelmet arattunk a szerdai, érzelmes Bajnokok Ligája-siker után egy olyan teremben, amelyben nehéz játszani. Ehhez gratulálok a lányoknak, de a meccset gyorsan el kell felejtenünk, mert nagyon sok minden nem működött, részben a mentális fáradtságunk miatt. Két nap szünetet követően elkezdjük a felkészülést a Szent Benedek RA és a Budowlani Lódz ellen.



NB I Extraliga, férfiak.

TFSE–Pénzügyőr 2:3 (22, –14, –17, 18, –13).

Az állás: 1. Kaposvár 35 pont (12 mérkőzés), 2. MÁV Előre 31 (11, 32:4), 3. MAFC 31 (13, 34:13), 4. Pénzügyőr 25 (14), 5. VRCK 24 (13), 6. Kecskemét 18 (11, 22:17), 7. DEAC 18 (13, 23:26), 8. Dág 15 (12), 9. TFSE 14 (13), 10. MEAFC 8 (12), 11. Szeged 6 (13), 12. DKSE 0 (13).