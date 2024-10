Röplabda: a Közép-európai Liga trónján a Vasas

Jól sejtették a Közép-európai Liga vezetői, hogy a házigazda szlovén Branik Maribor és a Vasas Óbuda a legesélyesebb a MEVZA-szuperkupa megnyerésére és ennek szellemében állították össze a háromnapos torna programját, amelyet ugyan körmérkőzéses rendszerben játszottak, ám miután mindkét csapat 3:0-ra győzte le az osztrák Innsbruckot és 3:1-re a horvát Dinamo Zagrebet, így az utolsó, egymás elleni találkozójukon dőlt el a trófea sorsa.

Az más kérdés, hogy a várt nagy küzdelem a meccs elején elmaradt, mert a magyar csapat ezúttal az elejétől kezdve koncentráltan játszott és gyakorlatilag a második játszma elejét leszámítva végig irányította a találkozót. Persze 5:2-es maribori vezetésnél kicsit szívtuk a fogunkat, de a szett közepén már egyenlő volt az állás, a végjátékhoz érve pedig már megint fölényes volt a magyar bajnok előnye.

Ugyan a harmadik felvonás is 4:1-es hazai vezetéssel kezdődött, de aztán egy hatos sorozattal fordítottak, majd egy tízessel gyakorlatilag a trófea sorsát is eldöntötték a piros-kékek, akik így imponáló teljesítménnyel végeztek az élen, emellett Jannisz Atanaszopulosz tanítványai mindenképpen hasznos tapasztalatokat szereztek a most rajtoló bajnokságra és az egy hónap múlva esedékes Bajnokok Ligája főtáblás küzdelmeire.

NŐI RÖPLABDA, MEVZA-SZUPERKUPA, 3. FORDULÓ

VASAS ÓBUDA-BRANIK MARIBOR (szlovén) 3:0 (12, 18, 14)

Maribor, 85 néző. V: Simonovic (svájci), Juracek (szlovák)

VASAS: Glemboczki 9, Papp O. 7, BANNISTER 13, SILLAH 16, Fekete F. 8, LEITE 5. Csere: Juhár (liberó), Erőss 1, Tóth S. Edző: Jannisz Atanaszopulosz

MARIBOR: Danilovic 4, Stampar 2, Haluzan Sagadin 3, Jularic 5, Milosic 2, Mlakar 12. Csere: Cikac (liberó), Knezevic, Farkas 1, Ramic 1, Milosic 2. Edző: Ziga Kos

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 3:4, 9:5, 14:6, 19:9, 20:12. 2. játszma: 2:5, 8:7, 9:10, 17:12, 23:15, 24:18. 3. játszma: 1:4, 7:4, 17:6, 19:11, 24:14.

MESTERMÉRLEG

Jannisz Atanaszopulosz: – A mai eredmény az előszezonban lejátszott kemény meccseinknek köszönhető, mert azokon kijöttek a gyengeségeink. Sok találkozón vagyunk túl, voltak nem várt sérüléseink is, de ez a torna összességében nagyszerű volt. A lányok ma győztes mentalitással, élesen, koncentráltan léptek pályára, és végig domináltunk.

A MEVZA-szuperkupa végeredménye: 1. VASAS ÓBUDA, 2. Branik Maribor (szlovén), 3. Dinamo Zagreb (horvát), 4. Tirol Innsbruck (osztrák)