Strandröplabda ob: nem is tudta, hogy rekordbajnok lett

Immár hagyományosan (2017 óta) a Lupa-tónál rendezik a stradröplabdázók országos bajnokságának döntőjét. A 23 éves Stréli Bence először 2018-ban állt a dobogó tetején Hajós Artúrral, majd utána 2020-tól 2023-ig nem akadtak legyőzőre. Az év elején azonban kettévált a sikerpáros útja. Sokáig úgy tűnt, hogy Hajós kihagyja az idényt, végül azonban Benkő Balázzsal indult egy A-kategóriás tornán, majd a fináléban is.

Stréli az első két ob-fordulóban Polgár Leventével szerepelt, de Csopakon csak harmadikak, Tatán pedig negyedikek lettek. Csepelen már Dóczi Domonkossal az oldalán állt homokra, s ott első helyen végeztek, csakúgy, mint az ob-döntőben. A korábbi bajnokok a Lupa-tónál az elődöntőben kerültek szembe egymással.

„Érdekes volt a helyzet, Artúréknak nemigen volt veszítenivalójuk, ezért ők sokkal lazábban tudtak játszani az elején, mint mi – mondta el lapunk kérdésére a címét vasárnap megvédő Stréli Bence, akit másnap ebédfőzés közben értünk utol. – De nem estünk kétségbe, elég jól felkészültünk belőlük, a második játsz­mában pedig, miután megnyugodtunk, már egyértelműen mi irányítottunk, és meg is fordítottuk a meccset. Ugyanez ismétlődött meg az aranymeccsen is, hiszen Tari Bence és Veress Ákos ellen is szetthátrányból fordítottunk.”

Az viszont már őt is meglepte, hogy így ő lett az első, aki a férfiak között hat bajnoki címet szerzett (a nőknél Lutter Eszter és Szombathelyi Szandra is hatig jutott, ők azonban már befejezték a pályafutásukat), a strandröplabdás köztudatban ugyanis Bagics Balázs is hatszoros bajnok. Az ob-győztesek listáján valóban hatszor szerepel a Bagics név (2006, 2008, 2009, 2011, 2016, 2017), csakhogy 2009-ben nem Balázs, hanem öccse, Bence lett aranyérmes.

„Ezt nem tudtam, de igazából nem is ez volt a fontos nekem, hanem hogy az új társam, Dóczi Domonkos először ért fel a csúcsra. Eddig mindkét hazai tornánkat megnyertük, és most nemzetközi versenyeken is megméretjük magunkat. Ezen a héten Brnóban indulunk Futures-versenyen, amelyen a selejtező első kiemeltjei vagyunk, utána két kínai viadalunk is lesz, amelyeken már biztos a főtáblás szereplésünk, és a mezőnyt ismerve éremben is reménykedünk.”

A Hajós–Stréli-korszak tehát lezárul, és felváltja a Stréli–Dóczi-éra.

„A közeljövő biztosan Domié, de azért az nincs kőbe vésve, hogy egy évtizedig biztosan vele indulok majd. Jelenleg egyértelműen ez a legjobb összeállítás, de a klubnál az a koncepció, hogy a legtehetségesebb fiatalokat hozzuk fel, szóval idővel ez változhat, de ez az edzői stáb döntésén is múlik. Ami az Artúrtól elválást illeti, az hosszabb folyamat volt. Sokat beszélgettünk erről, de vagyunk olyan baráti viszonyban, hogy megértettem és elfogadtam, hogy ez az ő élete, és hogy inkább más utat választott. Én viszont mentem tovább, kerestem az alternatívákat, és végül ez meg is hozta a gyümölcsét.”