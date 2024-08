Strandröplabda ob-döntő: másfél címvédés a Lupa-tónál

A szombati viharos napot követően vasárnap reggel is kissé hűvös volt az idő Budakalász határában, azonban már az első elődöntő végére megérkezett a napsütés és a forróság is. Volt ideje, mert a tavalyi ezüstérmes Kun Stefánia, Windisch Kinga és a csepeli ob-fordulón második Honti-Majoros Chiara, Szabó Adrienn kettős egészen ritka hosszúságú, 30:28-as első szettet játszott. Ezt végül utóbbiak nyerték, de ezután fordított a tavalyi második és ismét a fináléba verekedte magát. Ahol megismétlődött az egy évvel ezelőtti finálé párosítása, hiszen a címvédő Vaida és Villám két játszmában mindössze 12 pontot engedélyezett a szombati nap meglepetéspárosának, a Vasvári testvéreket kiejtő Chován Ágnesnek és Szabó Lucának.

A férfiaknál a tavalyi U18-as Eb-bronzérmes Tari Bence és Veress Ákos is két játszmában diadalmaskodott Bán Viktor és Kiss Dániel ellen, és aztán jött a slágermeccs, ahol a két ötszörös bajnok, korábbi sikerpáros, Hajós Artúr és Stréli Bence ezúttal egymással szemben küzdöttek a fináléba jutásért. Hajós és Benkő Balázs kezdett jobban és nyerte az első szettet, azonban Stréli és Dóczi Domonkos nagyon simán egyenlített, majd a döntő játszmában is ők diadalmaskodtak.

A női bronzmeccsen a KSE-s házirangadót (a négy résztvevőből hárman is ennek a klubnak a játékosai) Szabó Adrienn és a Beach Sportos Honti-Majoros Chiara nyerte, a férfiakén viszont megismétlődött a 2019-es országos bajnokság döntője, amelyet akkor Bán és Kiss nyert egy hihetetlenül izgalmas találkozón. Hajósnak és Benkőnek öt évet kellett várnia a visszavágásra, aminek ezúttal a harmadik hely lett a jutalma.

A női fináléban nem született meglepetés, hiszen azóta, hogy egy éve összeállt Vaida és Villám, egyetlenegyszer sem szenvedtek még vereséget magyar párostól. Ez a mostani fináléban sem változott, így utóbbi már negyedik, előbbi pedig harmadik magyar bajnoki címét ünnepelhette, míg Kun sorozatban harmadik, Windisch pedig második ezüstjénél tart.

A férfiaknál már a döntő előtt biztos volt, hogy új bajnok születik: a kérdés csak az volt, hogy a mindössze 18 éves Veress és Tari (ő 25-én tölti majd be), vagy Stréli párjaként a 21 éves Dóczi? A csepeli ob-forduló döntőjét is egymás ellen játszották, s akkor utóbbiak diadalmaskodtak, most viszont a fiatalok nagyon simán nyerték az első felvonást, igaz, ugyanolyan simán egyenlítettek Stréliék. A döntő játszma elején még fej fej mellett haladtak, de aztán kidomborodott a rutin és a végén négy meccslabdájuk is volt Dócziéknak, és a másodikat ki is használták. Strlkinek ez a hatodik bajnoki címe, amivel beérte az örökranglistán Lutter Esztert és Szombathelyi Szandrát.

(Fotó: Török Attila)

STRANDRÖPLABDA OB, FÉRFIAK

Elődöntő: Tari, Veress–Bán, Kiss D. 2:0 (19, 15), Dóczi, Stréli–Benkő, Hajós 2:1 (–15, 9, 12)

A 3. helyért: Benkő, Hajós–Bán, Kiss D. 2:1 (16, –19, 12)

Döntő: Dóczi, Stréli–Tari, Veress 2:1 (–12, 12, 11)

Országos bajnok: Dóczi Domonkos, Stréli Bence (SRSE)

2. Tari Bence, Veress Ákos (SRSE)

3. Benkő Balázs, Hajós Artúr (SRSE)

4. Bán Viktor, Kiss Dániel (Pénzügyőr, Kispest)

NŐK

Elődöntő: Kun, Windisch–Honti-Majoros, Szabó A. 2:1 (–28, 15, 11), Vaida, Villám L.–Chován, Szabó L. 2:0 (5, 7)

A 3. helyért: Honti-Majoros, Szabó A.–Chován, Szabó L. 2:0 (12, 13)

Döntő: Vaida, Villám L.–Kun, Windisch 2:0 (14, 16)

Országos bajnok: Vaida Beáta, Villám Lilla (ÉDRA)

2. Kun Stefánia, Windisch Kinga (SRSE, Gödöllői RC)

3. Honti-Majoros Chiara, Szabó Adrienn (Beach Sport, Penta-KSE)

4. Chován Ágnes, Szabó Luca (Penta-KSE)