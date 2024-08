Röplabda: itthon kapott ki férfiválogatottunk Dániától az Eb-selejtező rajtján

Az érdi mérkőzés előtt a korábbi válogatott Blázsovics Pétert köszöntötték, aki egészségügyi gondok miatt – egy edzésen megállt a szíve, csapattársa élesztette újra – kénytelen volt befejezni játékos pályafutását. Sajnos sokáig ez volt ez volt az egyetlen ünnepélyes pillanat a találkozón, mert gyakorlatilag 2:2-t követően csak egy csapat volt a pályán. Bár a mieink a jó nyitásfogadásra és az agresszív szervákra készültek, ebből nem sok valósult meg a pályán. A vendégek remekül nyitottak, ráadásul a blokkjuk is nagyon jól működött, ezzel pedig nem nagyon tudott mit kezdeni a fiatal magyar csapat. Ugyan négy pontos hátrányból egyszer még feljöttek kettőre, de ezt követően már esélyük sem volt, a vége pedig kicsit csúnyára sikerült.

A második játszma elején azonban megmutatta a csapat a másik arcát is, 5:4-nél először vezettek, sőt egyből utána kettővel is. Hogy a vendégek sem erre készültek, azt az is jól mutatta, hogy szinte minden magyar pont után hevesen reklamáltak valamit a szlovák játékvezetőnél, akit azonban ez nem hatotta meg. Ráadásul, mintha az első, gyászosra sikerült szett nem elvette, hanem meghozta volna a mieink önbizalmát: most akkor tartottak 13 pontnál, amikor a dánok csak 11-nél. Sajnos a végén helyre állt a világ rendje, de legalább 20 pontig eljutottak a mieink, s ez így azért már emészthetőbb volt.

Ezzel viszont csak az alvó oroszlán bajszát sikerült megráncigálni, mert a harmadik szettet 0:3-mal kezdték a vendégek, és ugyan olyan összeomlásra nem került sor, mint az első szettben, de a fiúknak esélye sem volt a szépítésre.

RÖPLABDA, FÉRFIAK, EB-SELEJTEZŐ, A-CSOPORT, 1. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–DÁNIA 0:3 (–13, –20, –18)

Érd Aréna, 990 néző. V: Jurácek (szlovák), Georgiev (bolgár)

MAGYARORSZÁG: Keen, Horváth K. 7, Ambrus 2, BIBÓK 11, Kecskeméti 5, Boldizsár 4. Csere: Takács M., Kiss M. (liberók), Péter B. 1, Cziczlavicz 4, Szalai 2, Tomanóczy. Szövetségi kapitány: Nagy Péter

DÁNIA: MADSEN 13, MIKELSONS 12, JENSEN 18, Kjär 8, Hesselholt 4, Jacobsen 1. Csere: Hjorth (liberó), Brinck, Dahl 1. Szövetségi kapitány: Kristian Flojstrup Knudsen

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:6, 5:7, 6:12, 10:19, 13:24. 2. játszma: 3:3, 6:4, 9:10, 13:11, 15:15, 17:21, 19:24. 3. játszma: 1:4, 5:7, 7:12, 11:14, 12:18, 15:22, 18:14

MESTERMÉRLEG

Nagy Péter: – Nem szeretnék kifogásokat keresni azzal, hogy fiatal a csapat. Mi úgy jöttünk ide, hogy nyerni akarunk, de elég bátortalanul játszottunk. Bátorságban vártam volna többet és a nyitásaikkal is sokat szenvedtünk, pedig azért nem voltak annyira embert próbálóak.