A paralimpia tanulsága: még keményebben kell dolgozni!

A magyar parasport a három évvel ezelőtti paralimpián tizenhat érmet szerzett, ezúttal tizenötöt, a különbség a kettő között nem csak az az egyetlen érem, hanem ami ezen túlmutat, hogy míg a japán fővárosban erőn felülinek számított az eredmény, most már nem, mert a magyar csapat hozta, amit tud, ami előzetesen várható volt.

„A magyar csapat teljesítményére száz pontból százat adnék, mert minden sportolónk megtett mindent – mondta a Nemzeti Sportnak Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke. – Mindenki, minden versenyszámban azzal a céllal indult, hogy a lehető legtöbbet hozza ki magából, és kitűzte minden verseny végső célját, az aranyérmet. A magyar parasportolókat szó nem érheti, mindent megtettek Párizsban.”

A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Dr. Koltai Jenő Sportközpontjában tartották meg a paralimpikonok fogadását hétfő késő délután. A sportolókat szállító gép fél öt után pár perccel landolt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, onnan pedig rendőri felvezetéssel érkeztek a helyszínre Párizs hősei. Az egyetem tornacsarnokában már öt órától gyülekeztek a szurkolók, barátok, családtagok, a Párizsban 15 érmet szerző küldöttség tagjait szállító buszok hat óra után pár perccel gördültek be. Az ünnepségre szinte teljesen megtelt a lelátó, először a helyezetteket, majd az érmeseket, végül a paralimpiai bajnokokat szólítottak egyenként, mindenki hatalmas tapsot kapott. Az örömteli pillanatokat követően a köszöntő beszédeket Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár nyitotta meg, aki gratulált az összes atlétának, és köszöntötte a paralimpikonok családját is. A sportvezető kiemelt egy idézetet, mely szerint „A paralimpia szellem a remény szikrája, amely mindannyiunkban fellobbantja a lehetőség lángját”. Schmidt Ádám (Fotó: Koncz Márton) Ezt követően Sterbenz Tamás, a Testnevelési Egyetem rektora szólalt meg, aki külön köszöntötte a TF inkluzív sportoktató szakirányú képzésének szakfelelősét, Ekler Lucát, aki két éremmel zárt Párizsban. Gyulay Zsolt, a MOB újraválasztott elnöke kiemelte, a paralimpikonok a mindennapok hősei, akik hatalmas tiszteletet érdemelnek és példát kell venni mindenkinek róluk. A résztvevőknek levetítették a magyar parasport Perzselj fel című dalát, a klippben számos párizsi paralimpikon is szerepelt. Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere az emberi egyenlőséget emelte ki a paralimpiai eszmék közül. A jelenlévők az ünnepség végén vastapssal köszöntötték a 15 érmet szerző küldöttséget. Nagy tömeg várta a sportolókat A TESTNEVELÉSI EGYETEMEN

A szervezés szerinte nézői szempontból kiemelkedő volt, amely nemcsak a paralimpiai mozgalom, de meggyőződése szerint a teljes sportmozgalom számára mérföldkő volt, ami a látványt, a vizualitást, a kreativitást és a televíziós közvetítéseket illeti. A helyszínek is lenyűgözőnek bizonyultak, amelyek rangot adtak az eseménynek, ráadásul mindenhol teltház volt, sok gyerek ült a lelátókon. A lebonyolítást néha tekintve úgy érezte az ember, csikorog a gépezet, de a mérleg két oldala nem összevethető.

„A paralimpiai jelszava az lehetne, és egy nap talán az is lesz, hogy mindannyian összetartozunk. Mindig több dolog van az életben, ami összeköt, mint ami szétválaszt minket, ez a paralimpia pedig ennek a fényes bizonyítéka volt. A lelátón ülő gyerkőcök az összetartozás élményét élhették át, és ha a parasport ezt az élményt meg tudja adni, és meg tudja tanítani nekik, az mindennél többet ér” – fogalmazott Szabó László, aki a Testnevelési Egyetemen megtartott ünnepségen is köszöntötte a sportolókat és beszélt a párizsi paralimpiáról.

Tokióban tizennyolcadik helyen végeztünk az éremtáblázaton, Párizsban a huszonhatodikon, ami nyolc helyezés, de a kettőt alig választja el egymástól valami, és ez az eredmény inkább azt jelenti, hogy tartjuk a paralimpiai versenyben betöltött pozíciónkat az egyre erősödő konkurenciaharcban. A résztvevő országok három részre oszthatók, van a tizenöt-húsz országból álló élmezőny, amelyek kulturális, gazdasági, demográfiai okokból kiemelt helyzetben vannak, és várhatóan abban is maradnak, ez egy másik liga, és akként is kell kezelni.

A legnagyobb halmaz, az átlagos körülmények között lévő nemzetek, ebben a csoportban Magyarország az élmezőnyben található. És van a harmadik, az a nagyjából ötven ország, amelyek most zárkóznak föl, most indult be náluk igazán a parasport, és amelyek most talán még messze vannak tőlünk, de néhány paralimpiai ciklust követően már egészen biztosan ott lesznek majd a sarkunkban, és le akarnak győzni minket. A parasport szédítő sebességgel fejlődik, Tokióban hetvenhét ország nyert érmet, Párizsban már nyolcvanöt.

„Úgy ítélem meg, mi most a helyünkön vagyunk, de ez nem marad mindig így – tette hozzá Szabó. – A legnagyobb tanulsága ennek a paralimpiának sportszakmai szempontból számomra az, hogy még többet kell dolgozni.”

A magyar csapat életkor szerinti összetétele szerinte ideális, vannak benne rutinos sportolók (a vívó Krajnyák Zsuzsanna és Hajmási Éva, az úszó Illés Fanni), akiknek a jelenléte is sokat számít, van egy erős derékhad, akik az érmeket szerzik (az atléta Ekler Luca, a kajakos Kiss Péter Pál és az úszó Pap Bianka, Konkoly Zsófia), és bejött az a fiatal generáció, amelyre később majd támaszkodhat a magyar parasport. Több olyan sportolónk mutatkozott be Párizsban, akik nagyon fiatalok, (az úszó Hotz Csenge, a sportlövő Rescsik Csaba, a triatlonos Mocsári Bence, az atléta Luterán Petra, vagy a két boccázó, Szabó Alexandra és Nagy Vivien, akik egy egészséges összetételű csapatot alkottak.

Szabó László szerint Tokió után Párizsban is bebizonyosodott, hogy az alapok nagyon erősek.

A MAGYAR ÉRMESEK A PÁRIZSI PARALIMPIÁN

Aranyérmesek: Ekler Luca (para-atlétika, távolugrás), Kiss Péter Pál (para kajak-kenu, KL1 200m), Konkoly Zsófia (paraúszás, 400 m gyors, 200 m vegyes), Pap Bianka (paraúszás, 100 m hát). Ezüstérmesek: Ekler Luca (paraatlétika, 400 m), Illés Fanni (paraúszás, 100 m mell), Konkoly Zsófia (paraúszás, 100 m pillangó), Luterán Petra (paraatlétika, távolugrás), női tőr csapat (Hajmási Éva, Krajnyák Zsuzsanna, Mező Boglárka, Veres Amarilla), Pap Bianka (paraúszás, 200 m vegyes). Bronzérmesek: Major Endre (para-asztalitenisz), Pálos Péter (para-asztalitenisz), Pap Bianka (paraúszás, 400 m gyors), Szvitacs Alexa (para-asztalitenisz). Negyedik helyezettek: Gáspár Zamás (paraíjászat), Luterán Petra (para-atlétika, 400 m), Suba Róbert (para kajak-kenu, KL1 200 m), Tunkel Nándor (para-erőemelés, -49 kg), Varga Katalin (para kajak-kenu, KL2 200 m). Ötödik helyeztettek: Ekler Luca (para-atlétika, 100 m), Hajmási Éva (kerekesszékes vívás, kard egyéni), Krajnyák Zsuzsanna (kerekesszékes vívás, tőr, egyéni), Mocsári Bence (paratriatlon), Osváth Richárd (kerekesszékes vívás, tőr egyéni), Rescsik Csaba (para-sportlövészet, 50 m puska), Suba Róbert (para kajak-kenu, VL2 200m), Veres Amarilla (párbajtőr, egyéni). Hatodik helyezettek: Mező Boglárka (kerekesszékes vívás, kard, egyéni), női párbajtőr csapat (Hajmási Éva, Krajnyák Zsuzsanna, Mező Boglárka, Veres Amarilla)