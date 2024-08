Szerda este rajtol a párizsi paralimpia

Fotó: Paralimpiai Képtár – A párizsi a második paralimpiája. Miben lesz más, mint a tokiói volt?

– Izgalom van bennem most is, de nagy segítség, hogy már voltam egy paralimpián, és tudom, mire számíthatok, milyen érzések és nehézségek jöhetnek szembe. Kíváncsian várom, hogy hasonló lesz-e, mint az előző, remélem, igen, és akkor a váratlan eseményekre is jól tudok reagálni. – Miben fejlődött a legtöbbet az elmúlt három évben?

– Tavaly februárban megépült a kőbányai velodrom, és nagy előny, hogy tudtam a pályaversenyre is készülni, amire eddig csak külföldön volt néha-néha lehetőség. Ezért most valamivel több specifikus munkát tudtunk fektetni a felkészülésbe, remélem, meglesz a gyümölcse. Az országúti felkészülés ugyanaz, mint eddig, ott csak menni és versenyezni kell. Rutinosabb is lettem, az évek során egyre több kilométer került a lábaimba. – Párizsban négy versenyszámban indul. Miért döntött így?

– A négyből három elég jól passzol a testfelépítésemhez, az országúti és az időfutam hasonló edzésmunkát igényel, illetve a négyezer méter pálya is hasonló, kicsit ugyan más jellegű munkát is megkövetel, de az még belefér. Pályán az ezerméteres sprintszámhoz más izomzatú, más súlyú és más kondíciójú ember kell, mint én, viszont egy nappal rendezik a négyezer méter előtt, és arra gondoltunk, jó bemelegítés lesz, hogy megszokjam a környezetet, a rajtot és a pályát. – Tokióban két számban is hetedik lett. Most mi a cél?

– Szeretnék legalább így végezni most is, vagy akár még előrébb, de a lényeg, hogy a versenyek után úgy tudjak lejönni a pályáról, hogy azt mondom, ebben nem volt több, mindent kiadtam magamból, tökéletes pályát futottam. Ez nagyon nehéz, mert maximalista és kritikus vagyok magammal szemben, úgyhogy tényleg nagyon jól kell mennem ahhoz, hogy így érezzek a verseny után. Rendkívül közel van egymáshoz az élmezőny, győztem már le mindenkit, és engem is győzött már le mindenki, úgyhogy nagyon sok mindennek össze kell állnia, hogy sikerüljön.