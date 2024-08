Párizs 2024: Azt csinálom a páston, amit akarok – Siklósi Gergely

– Gratulálunk az aranyhoz, egyszersmind magunknak is, hiszen a férfi párbajtőrcsapat végső győzelmére ráéreztünk.

– De nekem az egyéniben is aranyat jósoltak, pedig ha felhív előtte, megmondtam volna, hogy húzzanak le a listáról – mondta Siklósi Gergely, a Tokióban egyéniben ezüst-, Párizsban a csapattal aranyérmes párbajtőrvívó.

– Tessék?

– Egyéniben voltam már érmes, ezúttal a csapatnak volt itt az ideje. Los Angelesben aztán jöhet a duplázás. Tokióban elmondtam, talán emlékszik is rá, mindent elkövetek azért, hogy Párizsban a csapattársaimmal élhessem át, hogy a dobogóra állunk. A következő cél, hogy négy év múlva két aranyérmet nyerjek – addigra csak még érettebb, még rutinosabb vívó leszek.

– Vagyis az, hogy az egyéniben kiesett a nyolcaddöntőben, nem is csapta annyira arcul?

– Tudtam, hogy az nem az én versenyem, nem is éreztem, hogy az az én napom lenne. Az elmúlt hetekben feszült, ideges voltam, nem a tét nyomott, csak nem tudtam felpörögni.

– Mégis pusztán egy peches tuson múlt, hogy nem jutott a nyolc közé.

– Ez igaz, de azt akkor sem láttam, hogy én egyéniben olimpiai bajnok leszek Párizsban. És azért nem, mert vannak hiányosságokat a felkészülésemben, ezeket a következő három-négy hónapban pótolni is fogom. Januárig egyáltalán nem vívok, csak azért dolgozom, hogy még vékonyabb, dinamikusabb, atletikusabb legyek, még erősebb legyen a felsőtestem. Hogy ezáltal még jobb legyek pengével a kezemben is.

– Mikor lett ennyire érett Siklósi Gergely?

– A Tokió óta eltelt három évben. A talpsérülésem idején is szerettem vívni, de úgy nehezebb volt. Már elmúlt, így azt csinálom a páston, amit akarok, és ezt nagyon élvezem. Érzem ezt a „játékot”, és egyre jobban – és látom azt is, mennyivel több lehetek még.

– Olybá tűnik, élvezi a kiélezett szituációkat, például amikor aranytus dönt a győzelemről. Így dőlt el a döntő is, utána azt mondta, biztos volt benne, hogy ön szúr.

– A csapatverseny előtti két napban végig azt gondoltam, olimpiai bajnokok leszünk, illetve pontosítok: úgy éreztem, ha érmet szerzünk, az arany lesz. Azt is éreztem, hogy lesz egytusos asszó a végén – azt gondoltam, a franciák elleni elődöntőben jön el, de a fináléban történt meg. Készültem rá tehát, s bár nagyon nehéz egy ilyen asszó, az a helyzet meg sem fordult a fejemben, hogy nem az enyém lesz a győztes tus.

– Azt mondja, nem okozott csalódást az egyéni viadal, meg azt is, hogy azt csinál a páston, amit akar. Nincs ebben ellentmondás?

– Azért nem érzem kudarcnak az egyéni versenyt, mert abban van már olimpiai érmem is. Tokió után azt mondtam az edzőmnek, Dancsházy-Nagy Tamásnak, ha soha többé nem adok tust, akkor is van már eredményem, hiszen az olimpiai ezüst mellett egyéni világbajnok is vagyok. Persze, nem ez a cél. A sikerhez nagyban hozzájárult, hogy nem fáradtam el a szezon során, hogy az edzőm partner volt abban, hogy ne legyek túl­edzve, és a többiek se, inkább minőségi edzéseink voltak. Tamás egész évben irányította a csapatot, de a felkészülés végén elengedte a gyeplőt, s nekünk kellett néhány döntést felvállalnunk. Felvállaltuk, s közben ezzel, ezáltal felnőttek a fiúk is.

– Ezért sem volt kérdés már az elejétől kezdve, hogy ezt a csapatversenyt csak Magyarország nyerheti meg?

– Igen. Egyetlen kérésem, mondatom volt a srácokhoz: bárki áll veletek szemben, három percig, vagyis száznyolcvan másodpercig koncentráljatok, egyetlen pillanatra se hagyjatok ki. Nem szabad túlgondolni semmit, még véletlenül se jusson senki eszébe, hogy mindjárt érmesek leszünk. Csak a jelent szabad megélni, az adott pillanatban kell jelen lenni.

– És mit mondott magának?

– Én arra készültem, hogy ne okozzak csalódást. Nem okoztam.

– Mekkora a különbség az olimpiai arany és az ezüst között?

– Óriási. A magyar emberek szemében óriási. Nekem személy szerint kisebb, én az ezüsttel is jól elvoltam. Ha nem leszek olimpiai bajnok, akkor is boldog ember maradok, hiszen a sporton kívül is van élet, de odaérni a csúcsra, elérni, amiről gyerekkorod óta álmodoztál, felszabadító érzés. És mindez csak részben van miattam, mert mellette látom, mennyi embert mozgat meg a győzelmünk, mennyien örülnek a sikernek.

– A száznyolcvan másodperces tanácson túl mit gondol, mi volt a győzelem a kulcsa? Miért önök nyertek?

– Mert arra készültünk régóta, hogy az a mi napunk lesz. Tudtuk, nem az előző versenyeken kell jól szerepelnünk – ha azokon bukdácsoltunk, nem keseredtünk el, mert akkor nem akartunk nyerni. Most meg akartunk.

PÁRIZS 2024

FÉRFI PÁRBAJTŐR, CSAPAT

Negyeddöntő

Magyarország–Kazahsztán 45:30

Elődöntő

Magyarország–Franciaország 45:30

Döntő

Magyarország–Japán 26:25 – aranytussal

A VÉGEREDMÉNY

Olimpiai bajnok: Magyarország (Andrásfi Tibor, Koch Máté, Nagy Dávid, Siklósi Gergely; fegyvernemi vezetőedző: Dancsházy-Nagy Tamás)

2. Japán (Kano K., Jamada M., Komata A., Minobe K.)

3. Csehország (M. Rubes, J. Jurka, J. Beran, M. Cupr)