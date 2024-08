Párizs 2024: a nőknél is Kínáé az asztaliteniszezők csapataranya

Egyszerű pénzkidobás lett volna a kínai női asztalitenisz-csapat ellen fogadni: ahogy a párizsi rajtot megelőzően, úgy a döntő előtt is egyértelműek voltak az esélyek, sőt talán az egész olimpiának ez volt az egyik legbiztosabb pontja. Amióta 2008-ban az asztaliteniszezők csapatversenye bekerült a programba, mindig Kína győzött, vagyis a mostani sorozatban az ötödik aranya, a világbajnokságokon pedig 2012 óta nem tudja senki legyőzni a kínaiakat, ott egymás után már hat első helynél járnak.

Pedig a japánoknak is bomba erős válogatottjuk van, a Hajata Hina, Harimoto Miva,Hirano Miu trió a világ bármely más válogatottja ellen abszolút favorit – Párizsban két 3:0-s siker után a németeket 3:1-re győzte le az elődöntőben –, Kína azonban még a japánok számára is elérhetetlen szint. A párizsi döntőben a páros ugyan csak a döntő játszmában dőlt el a kínaiak javára, a folytatásban viszont nem volt kérdés, a Csen Meng, Szun Jing-sa, Vang Man-jü trió hozta a kötelezőt, ami egyben azt is jelenti, hogy mind az öt párizsi arany Kínáé lett.

A bronzmeccsen is elmaradt a nagy csata, a dél-koreaiak simán elintézték a németeket, s ezzel az is eldőlt, hogy a női számokban – beleértve a vegyes párost is – Európának nem jutott hely a dobogón.

PÁRIZS 2024

ASZTALITENISZ

Csapatverseny. Nők. A 3. helyért

Dél-Korea–Németország 3:0

Döntő

Kína–Japán 3:0

Olimpiai bajnok: Kína (Csen Meng, Szun Jing-sa, Vang Man-jü)

2. Japán (Hajata H., Harimoto M., Hirano M.)

3. Dél-Korea (Dzseon Dzsi He, Li Eun Hje, Sin Ju Pin)

4. Németország

5. Tajvan, Thaiföld, Svédország és India

Éremtáblázat

1. Kína 5 1 –

2. Svédország – 2 –

3. Japán – 1 1

4. Észak-Korea – 1 –

5. Franciaország – – 2

6. Dél-Korea – – 2