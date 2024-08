Módos Péter: Az olimpiai érem a szerencsén is múlik

A 36 éves szakember a hazai szövetség honlapján előbb a 87 kilogrammban világbajnok Losonczi Dávid párizsi szereplését értékelte.

„Érzelmi hullámvasútra került azzal, hogy nem tudott bemenni a döntőbe. Nüanszokon múltak a vereségeink, ha előre írhattunk volna forgatókönyveket, azokból kétségkívül a rosszabb valósult meg” – mondta a londoni olimpián bronzérmes szövetségi kapitány, majd hozzátette, hogy az ESMTK kiválóságát csupán néhány centi választotta el a pontszerzéstől a későbbi bolgár győztes Szemen Novikov ellen az elődöntőben, ezt követően pedig a bronzmeccsen nem sokon múlt, hogy kivédekezze az Eb-győztes dán lenti akcióját.

„Ha ezek megvalósulnak, most egészen másról beszélgetnénk. Jól megmutatkozott, hogy az olimpiai érem a szerencsén is múlik, biztos vagyok abban, ha másik nap rendezik a meccseket, akkor másképp alakulnak” – hangsúlyozta Módos a két-két győzelemmel és vereséggel végül az ötödik helyen végző Losonczival kapcsolatban, majd a 77 kilós vb- és Eb-ezüstérmes Lévai Zoltánról is beszélt, aki egy-egy sikerrel és vereséggel a hetedik helyen zárt.

„Sok sérülés hátráltatta az év elején, az olimpia előtt a bordájával bajlódott. Az így okozott pár százalék kiesés is tud olyan hiányt okozni a felkészülésben, ami megmutatkozik. Az azeri Suleymanov ellen is megtett mindent, emiatt nem lehet hiányérzete. De tudom, hogy képes ennél jobban birkózni, a képességei adottak hozzá” – fogalmazott a szövetségi kapitány, majd azt is elárulta, alapvetően mindkét magyar kötöttfogású versenyzővel elégedett, mivel rengeteget dolgoztak, azt azonban sajnálja, hogy a párizsi eredmények ezt nem tükrözik.

„Emiatt csalódott és elkeseredett vagyok, de én is átmentem hasonló időszakokon a karrierem során. A legfontosabb az, hogy levonjuk a tanulságokat, s ha ez megvan, akkor újult erővel kell nekivágni a következő négy évnek. Nem lettek rosszabb birkózók attól, hogy ez most nem úgy sikerült, ahogyan azt szerették volna. Bizonyítottak az elmúlt években, nagyon szép eredményeket értek el. Persze tudom, hogy ezt most nehéz feldolgozni, de biztos vagyok abban, hogy erősebbé teszi őket. Los Angelesre kell készülni, addig vannak apróbb állomások, amelyeket sikerrel kell venni” – zárta gondolatait Módos Péter, aki az idény végéig irányítja a kötöttfogású válogatottat.