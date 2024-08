Milák Kristóf erős idővel megnyerte a 100 méteres pillangó előfutamát, Kós Hubert a negyedik

ÚSZÁS

A DÉLELŐTTI PROGRAM

11.00: előfutamok

11.00: férfi 100 pillangó (Milák Kristóf, Kós Hubert)

11.17: női 200 vegyes (Sebestyén Dalma)

11.40: női 800 gyors (Késely Ajna)

12.03: 4x100 mix vegyes váltó

A péntek délelőtti előfutamok során elsőként a 100 pillangót rendezik, a 200-on ezüstérmes Milák Kristóf és a 200 háton bajnok Kós Hubert egyaránt a harmadik futamban kapott helyet. A címvédő és világcsúcstartó Caeleb Dressel majd az ötödik, utolsó futamban jön. Érkeznek Milákék: Kós a hármas pályán, Milák az ötösön – köztük a svájci Noe Ponti, Tokió bronzérmese ebben a számban. Kós kapja el jobban a rajtot, de Milák fordul elsőként. Kós hatodikként fordul. Milák nagyon jön, és fantasztikus 50.19-es idővel nyeri a futamot, Kós a 4. helyen 51.58-cal csapott célba. Milák matematikailag még nem, de egyébként biztos továbbjutó, ahogy jó eséllyel Kós is. Csak nem úsznak a hátralévő 16-ból 12-en 51.58-nál jobbat... Nem úsznak, mert már a negyedik futamban pont négyen úsznak rosszabbat Kós idejénél, így ő is biztos döntős, ahogy Milák is! Ráadásul az utolsó előfutam után kijelenthetjük: Milák a legjobb idővel középdöntős! Kós Hubert a 14. helyen került tovább. Kiesett többek között az a dél-afrikai Chad le Clos is, aki még Cseh Lászlónak volt nagy ellenfele.

„Talán négy órát aludhattam, úgyhogy nem voltam a legfrissebb, de örülök, hogy itt lehettem. Jó lenne még egy döntőben szerepelni, ennél többet nem is kívánhatnék azt hiszem” – értékelte a futamot Kós Hubert az M4Sportnak.

A női 200 vegyes harmadik előfutamában ugrik medencébe Sebestyén Dalma, ám nem kapja el túl jól a rajtot, 50-nél nyolcadiknak fordul. A második hosszon sem tud Sebestyén előrébb jönni, miközben az élen a kétszeres párizsi bajnok Summer McIntosh kényelmes előnnyel halad. Sebestyén a hátralévő távon sem tud javítani, nyolcadikként ér be 2:15.16-ttal, McIntosh 2:09.90-nel nyeri a futamot. Sebestyén egyelőre összesítésben a 10. helyen áll, de kevés az esélye, hogy este is láthassuk úszni.

„Önkívületi állapotban jöttem ki, fantasztikus a hangulat. Nem így szerettem volna bemutatkozni, nagyon messze voltam attól az időtől, amit tudok. Ez az időeredmény nem adja vissza a befektettet munkát. Nagyon különleges számomra, hogy itt a családom. Nehéz most mit mondani, kifogásokat nem szeretnék keresni. Örülök, hogy ilyen emberek vannak körülöttem, én ezzel már nyertes vagyok” – fogalmazott Sebestyén.

AZ ESTI PROGRAM

20.30: középdöntők, döntők

20.30: férfi 50 gyors DÖNTŐ

20.36: női 200 hát DÖNTŐ

20.43: férfi 200 vegyes DÖNTŐ

21.00: férfi 100 pillangó középdöntő (Milák Kristóf, Kós Hubert)

21.22: női 200 vegyes középdöntő (Sebestyén Dalma ?)