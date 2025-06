Túl az orvosin a Real Madrid kiszemeltje; a Bayernnél köthet ki Nico Williams? – szerdai transzferhíradó

A szerda délelőtt kevésbé volt mozgalmas az átigazolási piacon, mint a kedd, de azért így is akadt történés: a Manchester City továbbra is nagyon aktív a piacon, ezúttal a holland Tijjani Reijnders érkezését jelentette be Pep Guardiola csapata. Sajtóhírek szerint miután Claudio Ranieri nemet mondott, immáron Gennaro Gattuso is esélyes arra, hogy átvegye az olasz válogatott irányítását, a Sky Italia pedig úgy tudja, hogy Kevin De Bruyne már csütörtökön aláírhatja szerződését az olasz bajnok Napolihoz. A katalán El Mundo Deportivo meglepő hírről adott hírt: szerintük Hansi Flick a 36 éves Ivan Perisicet szeretné Barcelonába csábítani, majd ugyancsak az MD számolt be arról, hogy a katalán klub megállapodott a városi rivális Espanyol kapusának, Joan Garcíának a szerződtetéséről, és hamarosan a hivatalos bejelentésre is sor kerülhet.

Még a délelőtt krónikájához tartozik, hogy Florian Wirtz továbbra is nagyon közel áll a Liverpoolhoz, de még mindig nem jelentették be az átigazolást, Manuel Pellegrini a szerződéshosszabbításról tárgyal a Betisszel, míg az Athletic Bilbao a spanyol válogatott támadót, Nico Williamset szeretné magához láncolni, de este ezzel ellentétes hírek is napvilágot láttak: a sztárszélsőt szívesen látná soraiban a német bajnok Bayern München.

Kora délután a holland Justin Kluivert is megszólalt Kerkez Milos esetleges átigazolásáról, és úgy fogalmazott, hogy szerinte csapattársa a Liverpool játékosa lesz. Eközben német lapértesülés szerint a Bayern München középpályása, Leroy Sané igent mondott a Sallai Rolandot is foglalkoztató Galatasaraynak, a Real Madrid pedig bejelentette, hogy Trent Alexander-Arnold hivatalos bemutatására csütörtökön 12.30 órakor kerül sor.

Délután hazai fronton sem volt csönd: a Ferencváros bejelentette, hogy átigazolta Nyíregyházáról a bal oldali szélső védőként bevethető Nagy Barnabást, míg az NB II-es Szeged magyar bajnok, továbbá magyar, szlovén és kazah kupagyőztes Asmir Suljic szerződtetését dokumentálta felületein. Később az MTK tett bejelentést, szerződtette két korábbi védőjét: Szépe János az ETO-tól, Széles Imre a Kisvárdától érkezik a fővárosba.

Ami a nemzetközi futballt illeti az esti órákban: Gyökeres Viktorért továbbra sem érkezett hivatalos ajánlat a Sporting CP elnöke, Federico Varandas nyilatkozata szerint, a Leverkusen a Liverpool védőjére, Jarrell Quansáhra vetette ki hálóját, a Real Madrid által kiszemelt tehetség, Franco Mastantuono pedig állítólag már az orvosi vizsgálatokon is átesett a spanyol gigásznál, s hamarosan csatlakozhat álmai klubjához.