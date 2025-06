Horváth Dávid: Bizalom nélkül nincs siker és eredmény

– Sikerült feltöltődnie?

– Teljes mértékben – mondta lapunknak adott interjújában Horváth Dávid, az MTK Budapest 40 éves vezetőedzője. – Már edzőtáboroztunk az MTK-val Belekben ott, ahová most visszatértünk a családdal nyaralni, akkor is bevált, ezúttal sem csalódtam.

– Teljesen kikapcsolódott, vagy azért a futball körül is forogtak a gondolatai?

– Próbáltam csak pihenni, de azért egy-egy órát időnként kellett ügyeket intézni telefonon: Farkas Viktor erőnléti edzővel beszéltem az egyéni edzésprogramokkal kapcsolatban, vezetőkkel egyeztettünk technikai jellegű kérdéseket – ez nyilván még belefér, mindenki tiszteletben tartotta, hogy a nyári szünetemet töltöm. De szerdán már a klubházban volt jelenésem, alig vártam, hogy újra munkába álljak, hiszen másfél hónap, és kezdődik az NB I.

– Ennyire ne szaladjunk előre: a 2023–2024-es idény után a nyolcadik, az idén az ötödik helyen végeztek az élvonalban. Elégedett?

– Igen, mert nemcsak eredményességben, hanem a mutatott játékban is előreléptünk. Összességében nyugodtan mondhatom, sikeres évadon vagyunk túl, a céljainkat elértük. A fiatalok beépítését folytattuk: hét tehetség mutatkozott be az élvonalban az előző idényben, közülük a legtöbbet Molnár Ádin játszotta, körülbelül ezernégyszáz percet töltött a pályán. Ki kell emelnem Kovács Patrikot is, aki bal oldali védőként beverekedte magát a csapatba, no és a két rutinosabb középpályást, Kata Mihályt és Kosznovszky Márkot. Kádár Tamás harmincöt évesen is a védelmünk oszlopa, az előző bajnoki idényben kétezerháromszáz percet volt pályán, igazi vezéregyéniség. Bognár István is ennyi percet játszott, ő szintén sokat segített a csapatnak. A támadózónában is előreléptünk: a statisztikák szerint többet cseleztünk, több beadás érkezett a kapu elé, mint egy évvel korábban. Persze mindig lehet fejlődni, az igény is megvan erre a csapatban, úgyhogy bizakodva tekintek a jövőbe.

Molnár Ádin ígéretes karrier előtt áll, az MTK Budapest 20 éves támadója keményen belemegy a párharcokba, és a tavasszal négy gólpasszal zárt (FOTÓ: KOVÁCS PÉTER)

– Ki lehet jelenteni, hogy a következő lépcsőfok a nemzetközi kupaindulás elérése?

– Igen, ez a felfogás visz minket előre. Bár most is közel jártunk hozzá, a hajrában rengeteg sérülés és betegség hátráltatta a csapatot, a huszonhatodik fordulótól kezdve gyakorlatilag elfogyott a védelmünk, ezt egyik csapat sem bírta volna el. Ennek szellemében kell majd kialakítani, bővíteni a keretünket.

– Eddig hivatalosan Nemanja Antonov, Bobál Dávid, Stieber Zoltán és Végh Bence távozott, míg Gruber Zsombor a kölcsönszerződése lejárta után visszatért a Ferencvároshoz. Hej Viktor és Nagy Zsombor szerződése lejár, még nem tudni, mit hoz a jövő velük kapcsolatban. Ugyanakkor Jakub Plsek érkezett a középpályára Felcsútról, míg a védelembe Kisvárdáról Széles Imre, az ETO-tól pedig Szépe János. Milyen változás várható?

– Óriási jövés-menés nem várható. Több, kölcsönből visszatérő futballista nálunk kezdi el a felkészülést, így Kovács Mátyás a Fehérvártól, Lehoczky Roland a Vasastól, Szűcs Patrik pedig a Budafoktól tér vissza hozzánk. A klub stratégiájának része, hogy megfelelő ajánlat esetén távozhat a futballista, akkor őt nyilván pótolnunk kell – az értékeinket azért próbáljuk megtartani.

– Már 2022 októbere, vagyis csaknem három éve irányítja a csapatot vezetőedzőként, ezzel a második leghosszabb ideje ül NB I-es kispadon, a vonatkozó rangsort a felcsúti Hornyák Zsolt vezeti. Ritka, hogy valakiben ennyire bízzanak – ez jóleső érzéssel tölti el?

– Bizalom nélkül nincs siker és eredmény. Persze ezt ki kell érdemelni: ha akad egy-egy negatív sorozat, meg kell állítanom, meg kell mutatnom, képes vagyok rá. A Zakor Sándor tulajdonos által megteremtett környezetben megnyugtató dolgozni. Negyvenéves vagyok, a legfiatalabb vezetőedző az élvonalban, de amikor ez szóba kerül, mindig azt mondom: előzzenek meg sokan, hiszen ez azt jelenti, még sokáig dolgozhatok a legmagasabb szinten. Élvezem a munkát, a szerepkört, szeretek olyan rutinosabb edzők ellen meccselni, mint például Bognár György vagy Hornyák Zsolt.

– Hamarosan pro licences edzőként teheti meg.

– Igen, ha minden jól megy, augusztusban végzek. Oktatási nap már nincs, a vizsgák, a szakdolgozat megvédése és a gyakorlati edzés levezénylése van hátra a nyáron. Nemzetközi tanulmányúton is részt vettünk, egyénileg Szlovákiában, a pro licences társasággal pedig Hollandiában töltöttünk négy napot, óriási élmény volt.

– Mit tapasztalt külföldön?

– A PSV-nél és a holland szövetségnél voltunk két-két napig. Eindhovenben részletesen megmutattak mindent: megnézhettük a csapat edzését, a szakmai stáb prezentációt tartott, sőt a technikai igazgatójuk egy órát beszélgetett velünk. Megmutatták a klub működését, hogyan építik be a fiatalokat, mennyire fontos a bátorság: ne féljünk lehetőséget adni a srácoknak! Megmutatták, milyen adatokat használnak leginkább, mire helyezik a hangsúlyt. A játékrendszerük a négy–három–hármas, de rugalmasak, ebben is alkalmazkodóképesek. A szövetségnél a játékosok étkezésének fontosságára hívták fel a figyelmet. Bizonyítja, hogy mennyire modern, innovatív gondolkodásúak, hogy már azt tesztelik, a műfüves pályán ne gumigranulátumot használjanak, hanem a környezettudatosabb parafát. Minden apró részletre odafigyelnek. Ebből is sokat tanulhattunk, és számos elképzelést átültethetünk a mi futballunkba, de miután kapcsolatban állunk a Dinamo Zagreb és a Valencia akadémiájával, sok információt kapunk máshonnan is. Én is tervezem, hogy a fejlődésem szempontjából időnként olyan klubokhoz utazzak el, amelyektől értékes tudást lehet hazahozni. Célunk, hogy fejlődjünk, persze tudjuk, sohasem lesz tökéletes a futballunk – de törekednünk kell rá, hogy az legyen.

– Mivel lenne elégedett egy év múlva?

– Ha minden tekintetben előrelépnénk. Újabb kemény idény vár ránk, biztosan akadnak nehézségek és problémák, de ahogy eddig, ezután is meg kell oldanunk őket. Mindenesetre bizakodom, és nagyon várom, hogy július végén elkezdődjön az NB I.