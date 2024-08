Hámori Lucát megviselte a Helif elleni mérkőzését övező felhajtás

A 23 éves kora ellenére már ötszörös felnőtt magyar bajnok Hámori Luca a tavalyi Európai Játékokon elért bronzérmével jutott ki a párizsi olimpiára, s első nőként képviselte a magyar ökölvívókat a játékokon.

Az év női ökölvívójának háromszor is megválasztott Hámori Luca Párizsban az ír Grainne Walsh legyőzésével kezdett, majd a negyedik kiemelt ausztrál Marissa Williamsont is simán megverve jutott a legjobb nyolc közé. Hámorira a negyeddöntőben a későbbi győztes Iman Helif várt, aki a párizsi olimpián azzal került a figyelem középpontjába, hogy a Nemzetközi Ökölvívó-szövetség (IBA) korábbi versenyeken nem engedte ringbe lépni, mert megbukott egy nemi teszten, de az olimpia ökölvívótornáját nem a nemzetközi szervezet, hanem a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szervezi, amely engedte a nőként született, de a férfiakra jellemző XY-kromoszómákkal is rendelkező algériai öklöző indulását, s Helif egyhangú pontozással győzött Hámori ellen.

A kőszegi Fitt-Box Ökölvívő Egyesületet erősítő magyar ökölvívó a vaol.hu-nak arról beszélt, meglepte, hogy a negyeddöntős meccsén a közönség nagy része Helifnek szurkolt, ennek ellenére úgy érzi, hogy az olimpia minden szempontból jót tett neki.

„Rengeteg munkával, lemondással járt, hogy eljutottam Párizsig, de minden gyötrelmes percet megért, hogy olimpikon lehettem. Amint beléptem az olimpiai faluba, minden fájdalmam, kétségem elszállt, fantasztikus érzés volt, átjárt az olimpia szellemiség. Csak a bokszra, a versenyzésre koncentráltam, meg akartam mutatni mindenkinek, magamnak is, hogy mit tudok. Óriási erőt adott az is, ahogyan Kőszegen értem szorítottak, hogy a kivetítő előtt tömegek nézték a meccseimet. Miután befejeződött számomra az olimpia, egy ideig kettős érzés volt bennem. Első magyar nőként kijutottam az olimpiára, nyertem két meccset, pontszerző, ötödik helyen zártam – ami azért nem rossz teljesítmény” – mondta Hámori Luca, akinek fáj, hogy nem tudott érmet szerezni, de azóta volt ideje átgondolni a vele történteket.

Úgy érzem, hogy inkább félig tele van az a bizonyos pohár. És igyekszem elfelejteni a negyeddöntős mérkőzésemet övező felhajtást, ami nagyon megviselt

– fogalmazott Hámori Luca, kifejtve, hogy a mérkőzés napján úgy érezte, mentálisan annyira szét van esve, hogy képtelen a szorítóba lépni, de aztán rendezte a sorokat.

„Amikor beléptünk a csarnokba, megdöbbentett, hogy a közönség nagy része algériai ellenfelemnek szurkol – ezen is túlléptem. A ringben már próbáltam magamat adni. Aztán a következő napokban a médiában főleg a Helif elleni mérkőzésem volt terítéken – én azonban nem akartam ezzel a témával foglalkozni. Azt mondtam a barátaimnak, a családomnak, hogy fiatal lányként mentem ki az olimpiára, de felnőtt nőként tértem haza Párizsból, fejben és mentálisan is erősebb lettem!” – részletezte Hámori Luca, elárulva azt is, hogy nem esik nehezére az ismertség, még mindig rengeteg interjút ad, számtalan felkérésnek, megjelenésnek tesz eleget, de volt, amire nemet mondott.

„Jó érzés példaképnek lenni, sok kislánynak inspirációt adni. A celebvilág azonban nem vonz – pedig érkezett felém ilyen jellegű megkeresés is… Én sportoló vagyok – és az is szeretnék maradni még jó ideig. Valamint a jelenlegi helyzetem az önbizalmamnak is jót tett – ökölvívóként is magasabban jegyeznek, mint, mondjuk, egy-másfél éve” – jegyezte meg Hámori Luca, akinek az olimpia után eddig két napja jutott a pihenésre, de hamarosan kéthetes nyaralásra utazik Spanyolországba.

„De szeptemberben már edzésbe fogok állni, becsülettel fel akarok készülni a decemberi országos bajnokságra, ugyanis be szeretném gyűjteni a tizenkettedik magyar bajnoki címemet! Olimpiai ötödik helyezettként, címvédőként nem engedhetem, hogy legyőzzenek! És ha a távlati célokról beszélünk, akkor nem titok, hogy szeretnék ott lenni a következő olimpián 2028-ban Los Angelesben. Mielőtt kiutaztam Párizsba, úgy gondoltam, hogy az olimpia után befejezem – hiszen annyit szenvedtem az olimpia kvalifikációért, úgy éreztem, nem lesz erőm még egyszer végigmenni ezen az úton. Párizsban azonban átjárt a már említett olimpiai érzés, büszke voltam, hogy Kőszegért, a magyar színekért bokszolhatok, és már az első párizsi napomon tudtam, hogy ott akarok lenni Los Angelesben is. Én vagyok az első magyar női ökölvívó olimpikon, és én akarok lenni a második is” – emelte ki Hámori Luca.