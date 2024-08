Hámori Luca: Az elmúlt néhány nap neki is, nekem is nehéz volt…

„Lelkileg természetesen nem volt jó állapotban, de edzőjére, családjára, a magyar olimpiai családra tudott támaszkodni és azt gondolom, hogy fantasztikus összeszedte magát. Rettentően büszkék vagyunk rá! Az első magyar női ökölvívóként eljutott idáig, a sportteljesítményt kell nézni, valamint azt, hogy ilyen karakán módon kiállt és nagyon jó mérkőzést vívott. Ez volt a maximum, amit ki tudott hozni ebből. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a magyar olimpiai csapat ilyen tagokkal büszkélkedhet!” – mondta az M4 Sportnak Gyulay Zsolt, aki azt is kiemelte, hogy az elmúlt napokban a közvélemény mindennel foglalkozott, leszámítva a sportolók lelki világát, és a tanulságok levonása majd az olimpia utánra marad, ez pedig a sportdiplomácia munkája lesz. A terembe belépve a magyarok azzal szembesültek, hogy a lelátókon ülő szurkolók nem feltétlen Hámori Lucáért szorítottak. Gyulay Zsolt szerint Milák Kristóf is hasonló helyzetben volt a 200 méteres pillangóúszás döntőjében, ezzel utalva arra, hogy a nézők elsősorban a hazai színeket képviselő Léon Marchandot buzdították. „A sportolóknak meg kell szokni és meg is szokták azt, hogy esetleg ellenséges vagy nem baráti közegben vannak. Ők százszázalékosan kikapcsolták ezeket a dolgokat. Itt kezdődik egy igazán nagy sportoló, amikor ezt meg tudja csinálni és csak a feladatára tud koncentrálni” – mondta, és a magyarok szereplésével kapcsolatban hozzátette: „a közvéleménynek is tudomásul kell vennie, hogy az olimpiára való kijutás óriási eredmény. Most itt a bokszcsarnokban láttuk, hogy mivel kell szembenéznie egy sportolónak, nemcsak fizikálisan, hanem lelkileg is. Szerintem ezek a fiatalok hősök és méltán lehetnek példaképei az otthoniaknak és a fiataloknak!” (MTI)