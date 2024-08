Gulyás Michelle élt egy először elveszített lehetőséggel – Balogh Gábor

– Gulyás Michelle világcsúccsal megnyert olimpiai bajnoki címével csattanós választ adott a benne kételkedőknek. Ön hogyan élte meg a párizsi sikerét?

– Én szeretnék úriember maradni e téren is, nem szoktam, nem kívánok visszamutogatni a múltban történtekre, nekem nem ez a feladatom. Nagyon örülök, hogy jó döntést hoztunk, a magam szemszögéből is igazán hálás vagyok a sorsnak, hogy a hitemet megerősítve Michelle meghálálta a bizalmat. A továbbiakban is, ha van egy egyértelmű irány valamilyen témában, legyen ez a versenyzők kiválasztása, stratégia vagy a szövetség működtetése, ugyanúgy a hitem szerint döntök, és ugyanúgy vállalom érte a felelősséget, ahogy ennél a döntésnél is. Szerintem ez a dolga egy vezetőnek. Nem egy „székért” jöttem, hanem mert sikereket szeretnék elérni. Szeretném az akadályversenyre váltó sportágat úgy átvezetni a következő négyéves ciklusra, hogy továbbra is szállítsuk az eredményeket. Ez az egyetlen célom, semmi más!

– Az olimpiai felkészülés hajrájában Gulyás Michelle hullámvölgybe került. Mennyire volt biztos abban a szövetség elnöksége, hogy a választott út a helyes? Mindamellett, hogy Gulyás addigi eredményei is önmagukért beszélnek.

– Csak a saját nevemben szeretnék és tudok nyilatkozni. Michelle nagykövete ennek a sportágnak, mondhatni, a királynője. Ahogyan versenyez, amennyire céltudatos, és emellett amilyen a személyisége, mind arra predesztinálta, hogy a legnagyobb sikert elérje. Egy igen rossz válogatási elv alapján a világbajnokság volt a csúcsverseny, nem az olimpia – a fiúk egy kicsit meg is itták ennek a levét Párizsban. Az évet nézve Michelle nem szerepelt rosszul – Guzi Blanka és Erdős Rita teljesített kiemelkedően a vébén, és ez okozta a kétségeket. De ha összerakjuk a mozaikot, nekem egyáltalán nem volt kérdés Michelle szerepeltetése. Ezen túlmenően úgy is fogalmazhatok, kaptam egy jelet, egy isteni sugallatot, nálam egyértelműen az ő neve szerepelt az első helyen, és kitartottam mellette.

– Friss olimpiai bajnokunk megemlítette a győzelme utáni interjúkban, hogy hozzá is eljutottak a negatív hangok. Beszélt vele erről?

– Nehéz időszakon van túl. Szeretem a sikerrecepteket elemezni, és állítom, a vébén megélt kudarc jelentős állomás volt Gulyás Michelle olimpiai aranyig vezető útján. Erőt merített belőle, összerakta magát – először elveszítette a párizsi indulást Csengcsouban, majd kapott egy lehetőséget, és maximálisan élt is vele.

– Guzi Blanka nagyszerű negyedik helyet ért el Párizsban. Mi az az apróság, ami a dobogóhoz hiányzott most, és mi szólhat mellette négy év múlva Los Angelesben?

– Az égvilágon semmi sem hiányzott. Blanka negyedik helye csodálatos eredmény, nagyon nehéz egyáltalán kijutni is a játékokra, nemhogy negyedikként befutni, mentálisan az egyik legjobb volt az olimpián. Végig koncentrált, amikor a vívásnál hullámvölgybe került fél távnál, akkor sem adta föl, hozott egy-egy találatot, a végén az utolsó két tussal pedig kihozott egy hozzá mérten elfogadható vívást. Ezután csodálatos lovaglásával és a fizikai számaival elérte a negyedik helyet, ezzel és a vébéezüsttel igazán boldog lehet. Ahogy a fiúk, Bőhm Csaba és Szép Balázs versenyzésére is büszke vagyok.

– Mi szólhatott közbe a férfiaknál, hogy nekik kevésbé jött ki a lépés?

– Csaba az ankarai és a csengcsoui arany után nagyon sokat várt el magától, a közvélemény szintén, és nem került abba a hangulatba, amelyben eredményesen vívhat, ám becsülendő, hogy ebből felállva végül tizenharmadik lett. Ahogy Balázs is küzdelmes versenyen verekedte végig magát, az erős mezőnyben bár tizedikként ért célba, nem sokon múlott, hogy a dobogót elérje.

– Az akadályversenyt még egyikőjük sem próbálta ki – értelemszerűen, hiszen Párizsra készültek. Ám mind a négyen igen erősen szoktak teljesíteni a fizikai számokban. Tud esetleg tippelni, mennyire jelenthet nekik előnyt az új versenyszám?

– A párizsi olimpiai csapat – beleértve a mieinken kívül mindazokat, akik kijutottak a játékokra – óriási erő- és technikai fölényben lesz a következő négy évben a többiekkel szemben. Hogy utána mi lesz, azt még nem tudom. Szeptembertől év végéig véleményem szerint szépen át tudunk állni – új izomcsoportokat kell kialakítani az új sportághoz –, onnantól pedig a technikát, a gyorsaságot, a lendületet kell begyakorolni, de szerintem nem lesz gond az átállással, és a folytatásban is eredményes lesz a magyar öttusa.