Elsírta magát a fedett pályás világbajnok, miután nem volt sikeres kísérlete

„Határozottan jobban szerepeltem az előző futamhoz képest. Okosabban, taktikusabban építettem fel a futásomat. Úgy éreztem belül, hogy mindent sikerült megvalósítanom abból, amit elterveztem. Minden tartalékomat igyekeztem mozgósítani, és szükség is volt erre. Ebben ennyi volt” – fogalmazott Takács Boglárka.

„Reggel óta a végső energiáimat mozgósítom. Tegnap még nagyon nehéz volt elképzelni, hogy hogyan fussak újra. Az egész délután az ágyamon feküdtem, és a lábaimat fájlaltam. Valamilyen okból testileg és szellemileg is elfáradtam. Sok pluszt ad az olimpia, de fejben is itt kell lenni. Úgy érzem, mindent kiadtam magamból, kétszázon elmaradt a csúcs és a továbbjutás, de nem vagyok csalódott” – jelentette ki a sprinter.

„Szerettem volna kétszázon is elődöntőt futni, döntőben nem gondolkodtam. Százon sokkal könnyebben el tudom képzelni a finálét. Továbbra is százas sprinter maradok, de talán egyszer a kétszáz métert is megszeretem!”

A reményfutamok bevezetéséről Molnár Attilához hasonlóan Takács Boglárkának sincs jó véleménye.

„Furcsa és nem éppen szükséges módosítás ez az új szabály. Az atlétika úgy jó, ahogy volt. Ha újrakezdhetném elölről, inkább a tegnapit futottam volna jobban. Hátrányt jelent, ha még egy alkalommal teljesíti a távot az ember.”