Az „elmenekült” párizsiak már bánják, hogy lemaradnak az olimpiai hangulatról

Elvonatkoztatva attól, hogy két erősen megosztó téma is befolyásolta a közvéleményt a párizsi olimpiával kapcsolatban, úgymint nyitóünnepség és az algériai bokszoló, Imané Helif esete, eddig egész jó mederben zajlik az esemény, és ami fontos, barátságos a légkör, mindenki segítőkész. Ennek a motorjai a néha valóban nem százszázalékosan felkészült, alkalmanként kissé esetlen, az angol nyelv ismeretével hadilábon álló önkéntesek.

De sepregessünk a saját portánkon először: több mint félszáz magyar médiamunkás dolgozik kint a francia fővárosban, és mindezt gyakorlatilag teljes egyetértésben, remek hangulatban, egymást támogatva (tudnék néhány negatív példával is élni, de szerencsére elenyésző ezek száma). „Dollárbaloldali” és „propagandista” kolléga vállt vállnak vetve követi az eseményeket és tudósít ötkarikás csapatunk diadalairól, illetve vereségeiről egyaránt – az általában háborús otthoni közéleti állapotok mellett ez igazán üdvös tény.

Háromhetes kiküldetésünk során egyre romló lelkiállapotunkat a fentebb közöltek már önmagukban elviselhető szinten konzerválják, az meg pláne, ha éppen tele a hócipőnk mindennel, úgyis összefutunk egy vidám „Bonjour”-ral ránk köszönő önkéntessel, aki irányt mutat akkor is, ha erre igazából semmi szükségünk – az esetek jelentős részében egyébként eltalálja, mi a jó nekünk, left vagy right, a gauche vagy a droite. Ott vannak a nagyobb metrós csomópontoknál is, a felszínen a helyszínek vonzáskörzetében, többük jelentős feladatokat lát el a sajtótájékoztatókon vagy a vegyes zónában, tehát elengedhetetlenül fontos részei a játékoknak. Nem is csoda, hogy minden köszönetnyilvánításban megemlítik őket, valóban rengeteget tesznek azért, hogy minden rendben menjen, s ehhez még csak nem is szükséges pisztolyt tartani a fejükhöz, szimplán segíteni akarnak.

Lekopogjuk, egyelőre a biztonsággal sincs különösebb probléma – nem megfeledkezve a megnyitó előtti vasúti szabotázsról –, ami azért megnyugtató, mert kiutazásunk előtt valószínűleg senki sem volt, aki ne a „vigyázz magadra” intelemmel küldött volna minket utunkra, és ez ebben az esetben többet jelentett a megszokott udvarias aggodalomnál. Nem nagyon telik el úgy öt perc, hogy valahol ne látnánk felfegyverzett rendőröket, akik adott esetben közelebbről is megnézik az akkreditációnkat, esetleg elkérik a személyi igazolványunkat, vagy éppen valamiféle szuvenírt, kitűzőt próbálnak szerezni emlék gyanánt.

A végkövetkeztetések levonására maradt még időnk, épphogy túl vagyunk az olimpia felén. Mivel a következő két nyári ötkarikás játékokat nem Európa rendezi, egy ideig nem érezzük majd azt, hogy legalább földrajzilag közeli az élsportolók legnagyobb seregszemléje. A 2036-os eseményre térjünk vissza később…