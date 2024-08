Ausztráliáé a bronz női kosárban

A belgák ugyan csalódottan érkezhettek a bronzmeccsre, mivel szoros mérkőzésen kaptak ki a házigazda franciáktól. Az ausztráloknál azonban más volt a helyzet, mivel az Egyesült Államok válogatottja nagyon magabiztosan verte őket az elődöntőben.

A bronzcsata viszont kifejezetten izgalmasan alakult az első perctől kezdve. A belgák egy fokkal stabilabb teljesítménnyel kezdtek, de hamar zárkóztak az ausztrálok, így egyetlen pont volt a két gárda között az első negyed végén. A folytatás csak még szorosabban alakult, ezúttal az ausztrálok tudtak párszor ellépni, de végül a nagyszünet előtt ismét egy pont volt a különbség.

A harmadik negyedben azonban már sokáig Ausztráliának állt a zászló, volt hogy tízzel is vezetett a déli csapat, viszont a játékrész vége fele összekapta magát Belgium is és még fordítania is sikerült a negyedben. Ennek ellenére záróetapban ausztrál fölényt láthattunk, ami ezúttal a végéig kitartott, így meg is szerezte az érmet az ausztrál gárda.

KOSÁRLABDA

NŐK

Bronzmeccs

Belgium–Ausztrália 81–85 (19–20, 17–17, 25–23, 20–25)

KÉSŐBB

DÖNTŐ

15.30: Egyesült Államok–Franciaország (Tv: M4 Sport, Eurosport1)