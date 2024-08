Adolf Balázs és Hajdu Jonatán hatodik C–2 500 méteren

NŐI C–1 200 MÉTER: REMÉNYFUTAMOKBÓL KÖZÉPDÖNTŐBE JUTÁS

Párizs elővárosában, Vaires-sur-Marne-ban a kajak-kenu versenyek csütörtök délelőtti programjában négy magyar hajónak szurkolhatunk. A nap első futamában a női C–1 200 méter előfutamában Kiss Ágnes és Takács Kincső révén voltunk érdekeltek. Futamonként az első két helyezett jut egyből a szombati középdöntőbe, a többiek a reményfutamban érdekeltek csütörtök délután. Az első futam lengyel és brazil, a második amerikai és orosz, a harmadik spanyol és kanadai továbbjutást hozott.

A negyedik futamban már ott volt Kiss Ágnes olimpiai újonc, aki nagy hajrában, célfotóval maradt csak le a 2. helyen továbbjutó spanyol María Corberától. A futamot a kanadai Katie Vincent nyerte meg, Kiss a 3. helyen végzett, így délután a középfutamban szerepelhet. Az ötödik futamban induló 30 éves Takács Kincső már 2014-ben világbajnok volt C–2 500-on, ezen a távon, C–1 200-on pedig 2021-ben versenyzett a tokiói olimpián, 14. lett (C–2 500-on Balla Virággal párban 5. helyen végeztek Tokióban). Most a chilei María Mailliarddal volt nagy versenyben a továbbjutásért, de végül ő is célfotóval maradt alul, így futamharmadikként Kisshez hasonlóan a reményfutamban folytathatta.

Kiss kora délután az első reményfutamban a 2. helyen végzett, ezzel továbbjutott a szombati középdöntőbe, csakúgy, mint Takács, aki a reményfutamát megnyerve jutott be a középdöntőbe.

Takács Kincső: – „Természetesen az lett volna a biztos, ha már az előfutamból rögtön bejutok a középbe, nem akartam rizikófaktort. Olyan szempontból viszont jó volt, hogy tapasztalatot szereztem a két órán belüli futamokra. Igyekeztem feltérképezni, kik lesznek a vetélytársaim, így is építettem fel a futamom. Tudtam, ha a kínaival elmegyek, akkor benne leszünk az első kettőben, és annak is nagyon örültem, hogy sikerült elé beraknom a hajót.”

Kiss Ágnes: – „Nagyon jó pályát mentem már az előfutamban is, és meg tudtam előzni a tokiói olimpia bronzérmesét, az ukrán Ljudmila Luzant is, de kicsit csalódott voltam, mert kicsi hiányzott rögtön a középdöntőhöz. A második futamban nem volt jó a rajtom, eléggé fújt az oldalszél, nem is nagyon találtam a rajtgépben magamat. Ez hátráltatott egy kicsit, de utána próbáltam feljönni és jó pályát mentem.”

FÉRFI C–2 500 MÉTER: MEGVAN A DÖNTŐ

A férfi C–2 500 méter középdöntőjében az Adolf Balázs, Hajdu Jonatán kettős már a délutáni döntőbe jutást célozhatta meg, ehhez legalább egy hajót kellett megelőzni az ötből, s hármat is sikerült, így a 2. helyen jutott be a fináléba. A futamot orosz páros nyerte meg, míg az utolsó, 5. helyen a franciák végeztek, akik így nem lesznek ott a döntőben. A mieink jobb időt értek el (1:39.83), mint a második középdöntőt megnyerő kínaiak (1.40.83), ami mindenképp biztató előjel a délutáni döntő előtt.

FÉRFI K–4 500 MÉTER, KÖZÉPDÖNTŐ

A tervezetthez képest csúszott a program, a mieink a második futamban indultak. A Kuli István, Csizmadia Kolos, Nádas Bence, Tótka Sándor négyes a németek mögött a 2. helyen jutott be a délutáni döntőbe.

PÁRIZS 2024

KAJAK-KENU

Előfutam

10.30: női C–1 200: Kiss Ágnes 3. lett futamában, a reményfutamban szerepelhet; Takács Kincső is 3. lett, ő is a reményfutamban indulhat

Középdöntők

11.20: férfi C–2 500: a magyar hajó (Adolf Balázs, Hajdu Jonatán) futamából a 2. helyen jutott be a döntőbe

11.40: férfi K–4 500: a magyar hajó (Kuli István, Csizmadia Kolos, Nádas Bence, Tótka Sándor) futamából a 2. helyen jutott a döntőbe

Reményfutam

12.40: női C–1 200: Kiss Ágnes futamából 2. helyen középdöntőbe jutott; Takács Kincső futamgyőztesként jutott be a középdöntőbe

Döntők

13.30: férfi C–2 500 DÖNTŐ (Adolf Balázs, Hajdu Jonatán)

13.40: női K–4 500 DÖNTŐ (Pupp Noémi, Fojt Sára, Csipes Tamara, Gazsó Alida)

13.50: férfi K–4 500 DÖNTŐ (Kuli István, Csizmadia Kolos, Nádas Bence, Tótka Sándor)

A TOVÁBBI NAPOK PROGRAMJA

AUGUSZTUS 9., PÉNTEK

10.30–11.40: középdöntők

Női C–2 500 (Kiss Ágnes, Nagy Bianka)

Női K–2 500 (Pupp Noémi, Fojt Sára és Gazsó Alida, Csipes Tamara)

Férfi K–2 500 (Nádas Bence, Tótka Sándor és Kopasz Bálint, Varga Ádám)

Férfi C–1 1000 (Adolf Balázs, Fejes Dániel ?)

12.50: női C–2 500 DÖNTŐ (Kiss Ágnes, Nagy Bianka ?)

13.10: női K–2 500 DÖNTŐ (Pupp Noémi, Fojt Sára és Gazsó Alida, Csipes Tamara ?)

13.30: férfi K–2 500 DÖNTŐ (Nádas Bence, Tótka Sándor és Kopasz Bálint, Varga Ádám?)

13.50: férfi C–1 1000 DÖNTŐ (Adolf Balázs, Fejes Dániel ?)



AUGUSZTUS 10., SZOMBAT

10.30–11.50: középdöntők

Női K–1 500 (Csipes Tamara, Gazsó Alida ?)

Férfi K–1 1000 (Kopasz Bálint, Varga Ádám ?)

Női C–1 200 (Kiss Ágnes, Takács Kincső)

13.00: női K–1 500 DÖNTŐ (Csipes Tamara, Gazsó Alida ?)

13.20: férfi K–1 1000 DÖNTŐ (Kopasz Bálint, Varga Ádám ?)

13.50: női C–1 200 DÖNTŐ (Kiss Ágnes, Takács Kincső ?)