Úszás: Milák Kristóf a hétvégén biztosan megérkezik Párizsba

Eközben a női kapitány egyeztetett az otthon tartalékként készülő Székely Zójával, aki készen áll arra, hogy Párizsba utazzon és ha minden adminisztratív feltétel teljesül, akkor rajthoz álljon.

Székely Zójával a Magyar Tornaszövetség (MATSZ) vezetői és a magyar olimpiai csapatiroda munkatársai is felvették a kapcsolatot, akik elkezdték megszervezni kiutazását.

Dr. Tállay András, a magyar olimpiai csapat egészségügyi csapatvezetője elmondta, hogy konzultált dr. Halasi Tamás ortopéd sebész főorvossal, aki látta és értékelte a Kovács Zsófia térdéről készült MR-felvételeket. A szakember véleménye szerint nem egyértelmű, hogy az elülső keresztszalag milyen mértékben sérült. „Teljes szakadás nem látható, kisebb porcleválás lehetséges, bizonyos mértékű vérzés mutatkozik az ízületben, így ezzel a sérüléssel nem fog tudni rajthoz állni a versenyző az orvosszakmai diagnózisunk alapján. Ugyanakkor Kovács Zsófia hosszabb távú pályafutása szempontjából az ígéretes lehet, hogy a sérülés vélhetően nem okozott akkora károkat az ízületben” – részletezte a diagnózis értékelését a Nemzeti Sportnak dr. Tállay András.

A cserével kapcsolatos hivatalos procedúrában a végső szót a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, a Nemzetközi Tornaszövetség és a párizsi szervezőbizottság mondta ki – áll a MATSZ és a MOB közös közleményében. Mint később kiderült, minden érintett fél jóváhagyta Székely indulását.

„Nagyon nehéz bármit is mondanom, egyelőre sokk hatása alatt vagyok – árulta el Székely Zója a bejelentést követően – Természetesen nagyon boldog vagyok, hiszen egy álmom teljesül, ott lehetek az olimpián, de nem felhőtlen az örömöm, hiszen egy sérülés miatt van mindez. Persze az vigasztal, hogy többször is nagyon közel álltam ahhoz a kvótát tekintve, hogy én is ott lehessek Párizsban. Tegnap este, amikor kiderült, hogy mi történt, többen is kerestek, hogy akkor most én utazom-e. Őszintén szólva én nem tudtam, mi a szabály, mivel nekem az volt a feladatom, hogy a keret kiutazásáig, vagyis hétfőig legyek topformában. Ma reggel kaptam hivatalos tájékoztatást a Magyar Tornaszövetségtől, hogy van lehetőség a cserére, és indulhatok az olimpián. Minden tőlem telhetőt megteszek, hogy a lehető legjobb formámat hozzam, és mentálisan is készen álljak.”

„Talán a mentális része a nehezebb, hiszen sokszor napról napra, percről percre változott a helyzet, és még most is ez van. Hétfő óta is edzek, csak már nem csináltam gyakorlatokat. Ahogy megkaptam a hírt, azonnal mentem le a terembe, csinálom újra a gyakorlatokat, de, ugye, ebben a sportban néhány nap kiesés is sokat számít. Ma még edzés és ügyintézés vár rám, felszerelést is kapok, és holnap irány Párizs. Az élet, a sors megadta ezt a lehetőséget, szeretnék élni vele, persze jobb lett volna, ha nyugodt körülmények között tudok készülni, főleg mentálisan, de az adott szituációhoz képest így is megpróbálom a lehető legjobb gyakorlatot bemutatni” – tette hozzá a fiatal tornász.