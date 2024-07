Schmidt Ádám: Magyarország minden esetben nagyon magasra teszi a mércét

A magyar csapatról

„A magyar csapat jól van. Nyilván akadnak kisebb-nagyobb problémák, fennakadások a logisztika, étkeztetés kapcsán, de talán fogalmazhatok úgy, hogy – és ezt a több olimpiát megjárt sportolók, sportvezetők megerősítették – ez az olimpia velejárója.”

„Elképesztően nehéz az olimpiára kijutni és ott maradandót alkotni. Érmes sportolóként hazatérni még nehezebb. Aranytuson, egy-két tized másodpercen múlhat, hogy az ember érmes lesz, döntőbe jut. Remélem, hogy a hátralévő tíz napban ezek a mi javunkra döntenek, és bízom benne, hogy eredményes olimpiánk lesz. A nemzetközi sportvilág nagyon kiegyenlített. Az olimpiára kijutott sportolóknak nagyon nehéz kitűnni úgy, hogy elérjék az általuk várt legjobb eredményt.”

Milák Kristófról (a beszélgetés a 200 pillangó előfutamai után készült)

„Kristóffal nagyon szoros kapcsolatban vagyunk már hét éve, tehát már jóval a szolgálatom megkezdése előtt ez így volt. Senkinek nem lehetett kétsége, hogy feltétel nélkül megbízom benne. Ez most is így van. Kristóf kvalitásai egyértelműek, győztes típus, aki azért jött ki ide Párizsba, hogy megvédje a címét. Nagyon szurkolok, hogy ez sikerüljön. De ugyanígy ordítok a kézilabdacsarnokban vagy a vívócsarnokban is. Minden magyar sikerért szorítani kell, nem szeretnék külön kiragadni senkit sem.”

Az olimpia megnyitójáról és a szervezésről

„Nem lenne elegáns az olimpia ötödik napján bármilyen kritikát megfogalmazni a házigazdákkal szemben. Van véleményem a megnyitóról, de ezt egyelőre hadd tartsam meg magamnak. Ami a párizsi szervezést illeti, akár vendégként, akár kormánybiztosként, akár miniszterelnöki főtanácsadóként bármilyen rendezvényen vettem részt Budapesten, azok sokkal magasabb színvonalat képviseltek, ezt nyugodt szívvel ki merem mondani. Magyarország minden esetben nagyon magasra teszi a mércét. Ilyen volumenű sporteseményt Magyarország még nem rendezett, de meggyőződésem, hogy az olimpiával sem lenne másképp.”