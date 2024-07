Novák András: Ilyen szintű részvételünk az olimpián a magyar kézilabdának már önmagában győzelem

A nyári játékokon a női és a férfi kéziseink mellett strandkézilabdázóink is képviseltetik magukat, míg Bíró Ádám és Kiss Olivér személyében a játékvezetők között is lesznek honfitársaink.

Novák András, a Magyar Kézilabda-szövetség operatív igazgatója szerint több szempontból is különlegesen értékes e párizsi „misszió”:

„Kissé átalakítva a coubertini elvet, úgy gondolom, ilyen szintű részvételünk az olimpián a magyar kézilabdának már önmagában győzelem. Hiszen, mondani sem kell, az olimpia sport szakmai értelemben, élményben, rövid és hosszú távú hatásaiban, minden tekintetben a csúcs. Mindig hangsúlyozzuk, hogy az évente rendezendő világversenyeket, a vb-ket, Eb-ket nem kvalifikációs eszköznek, hanem célnak tekintjük, de bevallom, az olimpia közeledtével minden megváltozik. Különösen most.

Az első köszönet természetesen a csapatainkat, a játékosokat és a szakmai vezetőket illeti, amiért kiharcolták az indulás jogát. De köszönet jár azoknak is, akik a selejtező tornák Magyarországra hozatalához hozzájárultak, mert pontosan láttuk, ez micsoda előnyt jelentett.

Külön öröm, hogy a kezdetektől megéreztük a lehetőséget, a vonzerőt a strandkézilabdában, és a szakág folyamatosan, tudatosan fejlődik. Most oda jutottunk, hogy a párizsi bemutatóra meghívott összes játékos, a strandkézilabdás világ krémjének több mint tíz százaléka magyar.

Lesznek magyar játékvezetők is az olimpián, 2000 óta először – ezt a meghívót kapott páros képességei és elhivatottsága mellett a képzési rendszerünknek is köszönhetjük. A tavaly bevezetett hivatásos játékvezetői modell egyik első, látványos eredményének is tekinthetjük ezt a szakmai elismerést.

Ez a kirakat, de azokról a kollégákról sem feledkezhetünk meg, akik a hétköznapokon és a hétvégéken szolgálják a sportágat, a magyar kézilabdát. Nélkülük a kirakat sem mutatna ilyen jól.

Végül, de az elsők között, külön köszönet a hazai sportirányításnak, a Sportért Felelős Államtitkárságnak, a Magyar Olimpiai Bizottságnak, amelynek a támogatását az első pillanattól kezdve érezzük és élvezzük. Akár abban, hogy az úgynevezett tartalékjaink is az olimpiai faluban lakhatnak, így joggal teljes kerettagnak tarthatják magukat. Akár abban, hogy mindkét csapatunkat teljes szakmai stábok támogatják, ők minden percüket, minden figyelmüket annak szentelhetik, hogy játékosainknak csak egyetlen feladatuk legyen: kézilabdázni. És ha lehet, győzni.

Összességében elmondhatjuk, nem most léptünk rá erre az útra, hanem jó ideje úton vagyunk már. A vége viszont még messze van, és reményeink szerint magasra vezet.”