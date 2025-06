Kézi: az argentinokat is legyőzte a magyar csapat az U21-es férfi-vb-n

A brazilok elleni nyitó siker után péntek délután újabb dél-amerikai csapat, méghozzá az argentin együttes várt a Sótonyi László vezette U21-es férfiválogatottra Plockban, a korosztályos kézilabda-világbajnokság második fordulójában. Az első meccsen Argentína hat góllal kikapott Ausztriától.

A mieink remekül kezdtek, a 13. percben már 10–4-re is vezettek. Ezután az ellenfél is beleerősített, visszajött három gólra, és ez a különbség aztán az első félidő végére is megmaradt (16–13). A szünet után sem forgott veszélyben a magyar győzelem, így

végül az első meccshez hasonlóan, ismét öt góllal – ezúttal 36–31-re – nyert a válogatottunk.

A magyar csapat, és egyben a találkozó legeredményesebb játékosa a NEKA-s Tóth Levente lett hét góllal.

A részletes statisztika ITT érhető el.

Két játéknap után százszázalékosan állnak a mieink, s ezzel már biztosan bejutottak a középdöntőbe. Szombaton az osztrákok ellen a csoportelsőség lesz a tét.

A lengyelországi U21-es férfi kézilabda-világbajnokság magyar menetrendje:



2025. június 18. (szerda) 14.00



Magyarország–Brazília 29–24



2025. június 20. (péntek) 14.00



Magyarország–Argentína 36–31



2025. június 21. (szombat) 14.00



Magyarország–Ausztria



A csoport első két helyezettje jut a középdöntőbe.



A MAGYAR VÁLOGATOTT VILÁGBAJNOKI KERETE

Kapusok: Győri Nándor (NEKA), Borsos Máté (PLER), Koncz György (Szeged)

Jobbszélsők: Urbán-Patocskai Csongor (Balatonfüred), Csanálosi Richárd (NEKA)

Jobbátlövők: Nagy Ádám (Gyöngyös), Kathi Sándor (NEKA)

Irányítók: Tóth Levente (NEKA), Lukács Kornél (Szeged)

Beállók: Viski Szabolcs (NEKA), Balogh Botond (Veszprém HA), Szabó Levente (Veszprém HA)

Balátlövők: Kovács Tamás (NEKA), Balogh Dániel (Szeged), Várszegi Csongor (PLER), Gazsó Péter (NEKA)

Balszélsők: Szepesi Zsombor (Szeged), Juhász Ádám (FTC)

(Kiemelt kép forrása: IHF)