Kozák Luca: Fel kell nőni a feladathoz, és úgy gondolom, képes vagyok rá

Kozák Luca (Fotó: Szabó Miklós)

– Hogyan bírja ezt a hőséget? Mennyiben befolyásolja az edzéseit a nagy meleg?

– Nehezen, kicsit át vannak programozva a mindennapjaim a kánikula miatt. Próbálunk este hat után edzeni, aminek az a hátulütője, hogy későn érek haza, így később kerülök ágyba is. Egy hete néztem meg az előrejelzést, hogy milyen idő lesz Párizsban, az alapján kicsit enyhébb. Szeretem a meleget, a harmincegy-harminckét fokkal nincs bajom, de ez a negyven túlzás – mondta Kozák Luca a Nemzeti Sportnak.

– Az Európa-bajnokság óta nem láthattuk versenyezni, ennek mi volt az oka?

– Úgy mentünk neki a szezonnak, hogy az olimpia a fő cél, de szeretnénk az Eb-t is jól megcsinálni. Kicsit a derekammal bajlódtam, de nincs jelentős probléma, csak most versenyzés helyett inkább az edzésekre koncentráltam. Azért az olimpia előtt még egyszer rajthoz állok, az U23-as országos bajnokságon meghívottként ott lehetek. Ha Tóth Anna is indul, jó versenyt vívhatunk egymással.

– Összességében milyen volt eddig az éve? Tudják-e, hogy mi az a probléma, ami a hiányzó három tizedet okozza?

– A derékbántalmaim mellett az sem segített, hogy májusban kétszer egymás után rontottam, előbb Lengyelországban, majd a budapesti Bronz-versenyen. Ehhez nem vagyok hozzászokva, stabil versenyzőnek tartom magam, így ezek kétségeket okoztak bennem. Ostravában úgy álltam oda, hogy megkérdőjeleztem, egyáltalán még végig tudom-e valaha futni a távot. Nehéz volt, de megoldottam, hiba nélkül végigmentem. Rómában az Eb-n ott lett volna a helyem a döntőben, ha hozom azt a szintet, amit tudok. A 12.83-at stabilan kellene futnom, sajnálom, hogy nem jött össze. Viszont ahogy mondtam, idén az olimpia a legfontosabb verseny, a száz gátig még majdnem három hetem van.

– Mennyire él önben élénken a tokiói olimpia elődöntője? Több szempontból is emlékezetes lehet az a futam…

– Nem szoktam rá gondolni, és visszanézni sem szeretem az elrontott futásaimat. Viszont nemrég volt Debrecenben egy közönségtalálkozó, amelyen lejátszották, nem volt rossz futás a hibámig. Jó előjel lehet, hogy márciusban is rossz emlékekkel mentem Glasgow-ba, ahol öt éve az Eb-n megsérültem, most pedig a fedett pályás vébén sikerült bejutnom a döntőbe.

– Az elmúlt három évben brutálisan erőssé vált a száz méter gát élmezőnye. Mi okozta a robbanásszerű fejlődést?

– Nem is az a durva, hogy a világ élmezőnye mennyire erős, hanem az, hogy az európai mezőny mennyire felzárkózott. Az Eb-n hárman is 12.50-en belül futottak. Amikor elkezdtem a felnőttek között versenyezni, 12.80-as egyéni csúccsal még a Gyémánt Ligába is meghívást kaphattál, most pedig már szinte legyintünk egy hasonló eredményre, annyian tudják, pedig még mindig nem könnyű ilyen időt futni. Sok gyors lány, aki ügyes, de síkon nem tud érvényesülni, felismerte, hogy a gátfutás kiaknázatlan terület. Nagyon fiatalon oda tudnak érni, és sokkal tovább ott tudnak maradni, húsz és harminchárom év között is lehet jó eredményeket elérni. De fel kell nőni a feladathoz, és úgy gondolom, én képes vagyok rá.

– Mire lehet elég Párizsban, ha megdöntené a 12.69 másodperces országos csúcsát?

– Ha megnézzük az idei ranglistát, ez az idő még mindig jó középmezőnyt jelent. Szeretnék úgy odamenni, hogy ha jól futok, és mindent megtettem, a többi már nem rajtam múlik. Látok olyan forgatókönyvet, hogy a döntőhöz is elég lehet ez az eredmény. Az előfutamok és az elődöntők is reggel lesznek, márpedig azok mindig kiszámíthatatlanabbak.

– Milyen tervei vannak a párizsi olimpia utánra?

– Közvetlenül utána még szeretnék néhány rangos nemzetközi versenyen elindulni, majd szeptemberben megtartjuk a lagzinkat párommal, Pásztor Bencével. Az elmúlt évek nagy hajtásában rájöttünk, hogy minden évben el kell menni valahová feltöltődni, ezért utána jön a nyaralás. Sűrű az idény, nem kell mindig a pályán lenni, jó néha valami mást csinálni.

Sportszerűségből jeles!

Kozák Luca a 2021-es tokiói olimpia egyik legemlékezetesebb, egyben legsportszerűbb pillanatát mutatta be a 100 méteres gátfutás elődöntőjében, amikor felsegítette a földről a futamot hozzá hasonlóan idő előtt befejező Yanique Thompsont. A két sportoló könnyek között hagyta el a pályát, ám országos csúcstartónk még ebben a nehéz helyzetben is úgy viselkedett, ahogyan az a nagykönyvben meg van írva. Élete egyik legrosszabb pillanatában is megőrizte emberségét, megmutatva, hogy mi is a sport lényege. Ahogyan mondani szokták, „az élet ikszre játszik”, mert egy évvel később a müncheni Európa-bajnokságon kétszer is 12.69 másodperces országos csúcsot futott, amivel pályafutása legnagyobb sikerét aratva ezüstérmes lett.