Pedro duplájával mentett pontot a Lazio Balogh Botondék ellen

Lazio–Parma 2–2

Már a 3. percben vezetést szerzett a Parma, Emanuele Valeri középre adását követően Jacob Ondrejka 12 méterről a bal alsóba lőtt. Nem sok veszélyt okozott a Lazio az első félidőben, ellenfele pedig a második játékrész elején is sokkolta egy góllal. Ismét a svéd válogatott Ondrejka volt eredményes, aki passzolni próbált, de visszapattant elé a labda, és 15 méterről dropból a kapu bal oldalába lőtt. Elég tanácstalan volt a római csapat, nem sok ötletetet lehetett felfedezni a támadójátékában, majd Mateo Pellegrino majdnem eldöntötte a meccset, azonban a ziccerét megfogta Hrisztosz Mandasz.

A játékrész közepe tájékán már sikerült helyzeteket kidolgoznia a hazai gárdának, és Gustav Isaksen nagy lehetőségénél bravúrral kellett védenie Szuzuki Zaionnak. Egyre jobban fáradtak a vendégek, be is állt a 71. percben Balogh Botond, hátha sikerül stabilizálni a védelmet, de nem bírta ki a Parma a nyomást. Pedro öt perc leforgása alatt duplázott, előbb egy kipattanót vágott a léc alá, majd a jobb felső sarokba fejelt Luca Pellegrini beadásából. Rohamoztak a fővárosiak a hajrában, és a vendégek így tudtak kontrázni, ám Dennis Man ziccerben a jobb alsó mellé lőtt. Nem született azonban újabb gól, pedig a Lazio győzelem esetén befoghatta volna pontszámban a 4. helyen álló Juvét, de a Parma is csalódott lehet annak ellenére, hogy zsinórban 7. bajnokiján maradt veretlen.

Verona–Cagliari 0–2

Fél óra elteltével a Cagliari jutott vezetéshez, Zito Luvumbo beadásánál elaludtak a hazai védők, Leonardo Pavoletti pedig érkezett, és közelről a kapuba lőtt. A Hellas Verona nem sok veszélyt jelentett ellenfele kapujára, és tovább csökkentek az egyenlítései esélyei, amikor a 85. percben Daniele Ghilardi letarolta Gianluca Gaetanót, amiért egyből megkapta a piros lapot. Kitámadott a vendéglátó a hajrában, a vendégek pedig gyors ellentámadást vezettek, melynek végén Gaetano rendkívül önzetlen volt ziccerben, kihagyhatatlan helyzetbe hozta Alessandro Deiolát, aki az üres kapuba passzolt. Az idegenben legutoljára január 5-én győzelmet arató Cagliari (Monzában nyert 2–1-re) a sikerével nagy lépést tett a bennmaradás felé, és ugyan a Verona immár öt meccse nyeretlen, a kiesés miatt talán így sem kell izgulnia.

Udinese–Bologna 0–0

A mérkőzés elején a hazaiak támadója, Keinan Davis a lécet találta el, majd a félidő közepén Martín Payero hagyott ki egy nagy helyzetet. Előbbi játékosnak később volt egy jó fejese is még, míg a másik oldalon leginkább Riccardo Orsolininek voltak veszélyes megmozdulásai. A második játékrészben az udinei csapat már kevesebb alkalommal került oda az ellenfél kapuja elé – bár Payero szabadrúgása nem sokkal zúgott el a jobb felső sarok mellett –, a Bologna közelebb állt a vezetés megszerzéséhez. Orsolini szabadrúgásból a lécre lőtt a félidő felénél, míg a 89. percben közelről fejelhetett, ám nem találta el a kaput. Sorozatban öt vereség után pontot szerzett az Udinese, a bolognaiak pedig ezzel a döntetlennel nem tudták visszaelőzni a vasárnap győzelmet arató Juventust.

OLASZ SERIE A

34. FORDULÓ – hétfői mérkőzések

Lazio–Parma 2–2 (Pedro 79., 84., ill. Ondrejka 3., 46.)

Verona–Cagliari 0–2 (Pavoletti 30., Deiola 90+3.)

Kiállítva: Ghilardi (85., Verona)

Udinese–Bologna 0–0

VASÁRNAP JÁTSZOTTÁK

Napoli–Torino 2–0 (McTominay 7., 41.)

Atalanta–Lecce 1–1 (Retegui 69. – 11-esből, ill. Karlsson 29. – 11-esből)

Internazionale–Roma 0–1 (Soulé 22.)

Fiorentina–Empoli 2–1 (Y. Adli 7., Mandragora 25., ill. Fazzini 57.)

Juventus–Monza 2–0 (N. González 11., Kolo Muani 33.)

Kiállítva: Yildiz (45+3., Juventus)

Venezia–Milan 0–2 (Pulisic 5., S. Giménez 90+5.)

Como–Genoa 1–0 (Strefezza 59.)