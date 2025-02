Serie A: Lookman duplával üzent Gasperininek, az Atalanta kiütéssel győzött

A fájdalmas Bajnokok Ligája-kiesés után az Atalanta idegenben igyekezett örömet szerezni szurkolóinak, és ez sikerült is, nem is akárhogyan: a bergamói együttes már a szünetben háromgólos előnyben volt, miután Emmanuel Gyasi öngólja után Mateo Retegui és Ademola Lookman is betalált az Empoli kapujába.

Az FC Bruges ellen tizenegyest hibázó, és emiatt Gian Piero Gasperini által is pellengérre állított támadó a fordulás után újabb gólt szerzett, majd Davide Zappacosta is betalált a hazai csapat kapujába.

Az Atalanta tehát simán, 5–0-s győzelemmel lépett túl a hétközi BL-kudarcon, Lookman pedig egy duplával jelezte, hogy egy elrontott büntető miatt még korai lenne leírni.

OLASZ SERIE A

26. FORDULÓ

Empoli–Atalanta 0–5 (Gyasi 28. – öngól, Retegui 33., Lookman 43., 55., Zappacosta 74.)

KÉSŐBB

20.45: Cagliari–Juventus

KORÁBBAN

Como–Napoli 2–1 (Rrahmani 7. – öngól, A. Diao 77., ill. Raspadori 18.)

Hellas Verona–Fiorentina 1–0 (Bernede 90+5.)

Február 24., hétfő

20.45: Roma–Monza (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

Lecce–Udinese 0–1 (Lucca 32. – 11-esből)

Szombaton játszották

Torino–Milan 2–1 (Thiaw 5. – öngól, Gineitis 76., ill. Reijnders 74.)

Internazionale–Genoa 1–0 (La. Martínez 78.)

Parma–Bologna 2–0 (Bonny 37. – 11-esből, Sohm 79.)

Venezia–Lazio 0–0